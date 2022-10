Joyskim Dawa i-a răspuns lui Gigi Becali imediat după Anderlecht – FCSB 2-2: „Toți jucătorii fac greșeli!”

Fundașul camerunez a recunoscut că face unele greșeli în meciuri, însă a spus că toți jucătorii mai greșesc, în plus a fost bucuros pentru golul pe care l-a marcat împotriva belgienilor.

Joyskim Dawa i-a răspuns lui Gigi Becali imediat după Anderlecht – FCSB

, după ce patronul FCSB-ului l-a criticat în premieră pentru gafele făcute în duelul cu Anderlecht:

„A fost un meci dificil, pentru că ei au avut posesia. Am stat bine în teren. Am avut o reacție bună, am reușit să obținem un rezultat de egalitate, cred că e un rezultat pozitiv pentru noi.

Sunt fericit, nu poate câștiga oricine aici. Nu e destul, dar ce pot să spun? Așa cum am spus, e greu, au jucători buni. Sunt fericit pentru acest rezultat”.

„Cred că cel mai bun joc a fost cu West Ham, astăzi am avut o reacție bună, e bine pentru viitor. Trebuie să ne concentrăm pe meciul din campionat.

Da, fac câteva greșeli, se întâmplă în fotbal! Toți jucătorii fac greșeli. E fotbal! Am făcut greșeli, am marcat”, a mai spus Joyskim Dawa la finalul meciului.

„M-am convins și de Dawa!”

dură după remiza FCSB-ului din Belgia și i-a criticat pe mai mulți jucători, în special pe Florinel Coman, despre care a spus că nu mai joacă fotbal, dar și pe Joyskim Dawa.

„M-am convins și eu de Dawa, deși i-am luat tot timpul apărarea. Mi-a plăcut de Dawa în primele meciuri, mi-a plăcut de Malcom în primele meciuri, dar când primesc statutul de vedetă, de titulari nu se mai concentrează la maxim.

Așa a fost și cu Vînă de la Craiova, în primele meciuri ziceam că l-am adus pe Maradona”, a spus Gigi Becali.