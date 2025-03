Joyskim Dawa, interviu tare în Franța înainte de FCSB – Lyon: „Nu mă tem de nimeni. Nu întâmplător suntem în optimile Europa League”

Joyskim Dawa a fost un jucător foarte important pentru FCSB în campania europeană din acest sezon. Fundașul a evoluat în opt dintre cele zece meciuri disputate de campioana României în Europa League și a sărbătorit un moment deosebit în . În optimile de finală, , iar camerunezul a prefațat „dubla” într-un interviu oferit presei franceze.

Joyskim Dawa a vorbit în presa franceză înainte de FCSB – Lyon

Înainte de prima manșă din optimi, care se va disputa la București pe 6 martie, de la ora 19:45, fundașul camerunez a vorbit despre calitățile grupării din Ligue 1: „Vor fi două meciuri grele, contra unei echipe cu calități individuale importante și cu un colectiv bun. Aceste meciuri vor fi decise de detalii, cred că vom avea o șansă în aceste meciuri, în special acasă, în fața fanilor noștri.

Urmăresc cu atenție Ligue 1 și am văzut și ce au făcut în Europa, au jucat bine. Am văzut că au și un nou antrenor (n.r. Paulo Fonseca) cu o filozofie bună de joc. În fiecare poziție, au jucători de nivel înalt, cu experiență, cred că jucătorul-cheie este Rayan Cherki. Dar, cum am spus, au un grup bun și sunt în continuare Olympique Lyon, unul dintre cele mai mari cluburi din istoria fotbalului francez.

Personal, nu mă tem de nimeni. Dacă suntem astăzi aici, în optimile Europa League, nu e întâmplător, am fost la 90 de minute distanță de calificarea în grupele Champions League”.

După un start dificil de sezon în campionat, FCSB este din nou lider, așadar actuala stagiune ar putea fi una excelentă atât pe plan intern, cât și în Europa. „Este deja un sezon de succes, chiar dacă a mai rămas mult până final, în special datorită acestei calificări în optimile Europa League, pentru că la startul acestei competiții, nimeni nu se aștepta să ajungem până aici. Avem cel mai mic buget din Europa League și suntem mândri că putem concura cu echipe foarte mari din fotbalul european” a afirmat Dawa pentru .

„Banderola de căpitan reprezintă încrederea clubului în mine”

Joyskim Dawa a evoluat deja în 42 de partide oficiale în acest sezon, deși ne aflăm doar la începutul lunii martie, iar camerunezul a vorbit despre forma bună în care se află, atât fizic, cât și fotbalistic: „Din punct de vedere personal, este un sezon bun, la fel ca și precedentul. Sunt mai calm și am mai multă încredere în calitățile mele, îmi continui momentul bun de formă.

E clar că în acest an joc foarte multe meciuri, sunt unul dintre jucătorii cu cele mai multe minute jucate din Europa, dar muncesc mult pentru a ajunge la acest nivel. Totul este important, de la recuperare până la somn, inclusiv dieta, stilul de viață sănătos, yoga, pilates, etc. Nimic nu este întâmplător…”.

Africanul a fost și căpitan al FCSB-ului de mai multe ori în actuala stagiune, inclusiv la partida din Europa League contra lui Rangers. „Banderola de căpitan reprezintă încrederea clubului în mine și, în primul rând, faptul că sunt un lider atât pe teren, cât și în afara lui” a declarat Dawa pentru sursa menționată.