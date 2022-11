Joyskim Dawa, ironizat după golul din FCU Craiova – FCSB 0-2: „Unde ai mai văzut fundaș central să înscrie cu sfârcul?” Video Exclusiv

FCSB a obținut cele trei puncte în duelul cu FC U Craiova. și Joyskim Dawa, cu un gol atipic, au consemnat reușitele roș-albaștrilor. maniera prin care fundașul vicecampioanei României a introdus mingea în plasă.

Joyskim Dawa, ironizat după golul din FC U Craiova – FCSB 0-2: „L-a lovit mingea”

și Oțelul Galați, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, Dawa a revenit cu gol pentru formația lui Mihai Pintilii. Fundașul camerunez a înscris cu pieptul din cădere, în urma unui corner, iar reușita a fost ironizată de Robert Niță și Adrian Ilie.

„Un meci din punctul meu de vedere echilibrat. Puțin mai multe ocazii pentru Craiova. A gestionat bine Pintilii încă o dată meciul și la fază fixă au marcat. Bine a marcat… l-a lovit mingea”, a adăugat Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Robert Niță, invitat permanent în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, l-a completat pe Adrian Ilie. Fostul fotbalist al Rapidului l-a ironizat pe Dawa, menționând că a dat gol „cu sfârcul”.

Robert Niță, ironii după golul lui Dawa cu FC U Craiova: „Cum să nu te bucuri?”

„Adriane, te rog eu! Unde ai mai văzut tu fundaș central să dea gol cu sfârcul? Cum să nu te bucuri, o bagă cu sfârcul în poartă și ne face semn, liniște băieți.

Iese bine din marcaj, deviere foarte bună, spațiu liber”, au fost cuvintele lui Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fundașul camerunez, , a revenit cu gol pe gazon după ce a fost accidentat și a ratat meciurile cu Rapid, scor 3-1 și Oțelul Galați, 0-0. Este al treilea gol înscris de Dawa în acest sezon în tricoul roș-albaștrilor.

Joyskim Dawa, unul dintre preferații lui Gigi Becali: „Mai greşeşte, dar mai dă şi un gol”

Deși a greșit printre altele în partidele cu Anderlecht, U Cluj sau Farul de-a lungul sezonului actual, Dawa rămâne unul dintre preferații lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a ținut să-l felicite pe fundaș după victoria de pe „Ion Oblemenco” împotriva FC U Craiova, scor 2-0 în etapa a 18-a din SuperLiga.

„În Dawa am avut mereu încredere, dar m-a mai supărat. Nu are el tehnică, dar are agresivitate. Mai greşeşte, dar mai dă şi un gol”, au fost cuvintele lui Gigi Becali, la TV .

a avut loc după Anderlecht – FCSB, 2-2 în penultima etapă din grupele Conference League. Fostul fundaș de la Botoșani a greșit la ambele goluri și a reușit să marcheze pe final.