Joyskim Dawa își pune cenușă în cap după FCSB – Hermannstadt 2-2: ”Mă simt vinovat pentru greșeala de la primul gol”

Fundașul camerunez la primul gol al sibienilor, însă tot el a restabilit egalitatea cu o execuție superbă.

Joyskim Dawa, se simte vinovat după FCSB – Hermannstadt 2-2

La finalul întâlnirii FCSB – Hermannstadt 2-2, fundașul Joyskim Dawa a ținut să-și ceară scuze pentru gafa pe care a comis-o la primul gol al oaspeților și a cerut timp pentru ca echipa să se sudeze.

ADVERTISEMENT

”Am fost puțin obosit după meciul precedent, a trecut puțin timp. Din păcate nu am reușit să câștigăm. Mă simt vinovat pentru greșeala de la primul gol, dar după am încercat să repar și am reușit să marchez golul egalizator.

M-am gândit din prima să șutez, am avut și noroc. Suntem o echipă nouă, avem mulți jucători tineri. Pe parcurs ce va trece timpul vom arăta mai bine. Trebuie să muncim și să luăm lucrurile pas cu pas”, a declarat Dawa.

ADVERTISEMENT

Olaru, acuză golurile primite ușor

Mijlocașul Dariu Olaru consideră rezultatul echitabil, în ciuda faptului că Hermannstadt a ratat o mulțime de ocazii clare de gol și FCSB a reușit egalarea abia în minutele de prelungire ale meciului de pe Arena Națională.

”Un meci dificil cu un adversar bun. Cred că puteam să câștigăm, dar la fel de ușor puteam pierde. Cred că e un rezultat echitabil. Încercăm să intrăm concentrați pe teren de fiecare dată, dar așa s-a întâmplat să nu avem rezultate în campionat.

ADVERTISEMENT

Lucrăm în timpul săptămânii pe faza defensivă foarte mult, dar primim goluri prea ușor. Nu m-am gândit deloc la transfer, m-am gândit să-mi îndeplinesc obiectivul cu echipa”, a spus Olaru.

Rusu a ieșit accidentat

FCSB a fost lipsită la acest joc de atacantul Florinel Coman, care nu a fost inclus nici măcar în lot. Din informaţiile FANATIK, căpitanul a acuzat o , iar Nicolae Dică nici nu a stat pe gânduri și a decis să nu-l folosească.

ADVERTISEMENT

În finalul primei reprize, ”roș-albaștrii” , care s-a accidentat într-un duel cu Raul Opruț. Jucătorul era vizibil afectat și nu a putut pune piciorul jos. El a acuzat dureri la metatarsian și a fost schimbat la pauză.