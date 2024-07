Joyskim Dawa, nemulțumit după FCSB – Maccabi 1-1: „La retur va fi un test mare pentru noi!”

și lasă deschisă lupta pentru calificare în faza următoare. Totul se va decide iar avantajul „roș-albaștrilor” este că aceasta se va juca pe teren neutru, la Budapesta.

Joyskim Dawa, după FCSB -Maccabi 1-1: „Meritam să câștigăm”

Marți seara, într-o atmosferă superbă, în fața a peste 25.000 de spectatori prezenți pe stadionul din Ghencea, după un meci spectaculos, cu multe faze de poartă, în care vioara întâi a fost formația gazdă.

Prima repriză a fost echilibrată, dar în partea a doua pe teren a existat o singură echipă, FCSB. Asta și datorită iar Baba Alhassan lui Lixandru.

În ciuda dominării cvasi-totale a „roș-albaștrilor” și a ocaziilor ratate, urmată de alte nesincronizări în defensiva gazdelor.

Din fericire, FCSB și-a revenit foarte repede și a reușit egalarea la doar 5 minute, prin Joyskim Dawa. La finalul meciului, acesta s-a arătat nemulțumit de rezultatul de egalitate înregistrat pe tabelă și spune că la retur va fi un test adevărat pe care-l vor da el și colegii săi.

„A fost un test important pentru noi. Am avut multe ocazii de a marca, dar am avut în față un adversar bun, căruia îi place să aibă mingea, la fel ca noi. Au jucat bine în prima repriză, însă noi am stat foarte bine din punct de vedere tactic.

Eu consider că am făcut un meci foarte, foarte bun. Acum, să vedem returul. La retur va fi un test mare pentru noi. Azi meritam să câștigăm. Am avut prea multe, prea multe ocazii azi!

Sunt foarte mulțumit de cum s-a prezentat azi echipa. Mă bucur că meciul retur e în Ungaria, știu că sunt mulți români acolo, iar Steaua (n.r – FCSB) are fani în toată lumea. Sunt sută la sută convins că vor merge acolo și ne vor susține. Le mulțumesc și suporterilor care au venit azi”, a declart Joyskim Dawa la finalul partidei FCSB – Maccabi 1-1.

În cazul în care va reuși un rezultat pozitiv în returul cu Maccabi Tel Aviv, FCSB va juca în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dublei dintre Shamrock Rovers și Sparta Praga. În cazul unei nedorite eliminări, care a pierdut cu 0-4 turul de pe teren propriu cu polonezii de la Jagiellonia Bialystok.