Joyskim Dawa nu are milă de adversari înainte de FK Auda – FCSB: „Suntem mai buni. Nu sunt la nivelul nostru”

ADVERTISEMENT

FCSB va juca joi, 30 iulie, returul contra celor de la FK Auda din turul 2 preliminar Conference League. Înaintea meciului decisiv din deplasare, Joyskim Dawa a vorbit despre rezultatul din tur, dar mai ales despre cum poate echipa lui să se impună și să treacă astfel mai departe.

Joyskim Dawa nu o vede pe FK Auda un pericol

FCSB este angrenată momentan în două mari lupte: campionat și cupele europene. Dacă pe plan intern, „roș-albaștri” au câștigat fără emoții , acum au un test mult mai dificil în deplasarea cu FK Auda. iar returul se anunță unul complicat. Joyskim Dawa a subliniat însă că FCSB este mult mai bună, în viziunea lui, și că adversarii pot fi eliminați.

ADVERTISEMENT

„În primul rând, am fost concentrați pe meciul din campionat. Am câștigat, am jucat bine, iar pentru încrederea noastră este foarte important. Chiar dacă Auda a câștigat în tur, nu cred că este la nivelul nostru. Suntem un colectiv mult mai bun. În primul meci a fost noroc, pur și simplu noroc. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj.

Și gazonul a fost rău, dar nu vreau să găsesc scuze. În fotbal sunt arbitri slabi și terenuri slabe, însă noi avem calitatea să jucăm pe orice suprafață. Cheia este să fim concentrați, calmi și răbdători. Trebuie să marcăm și să nu primim gol. Am învățat din meciul tur că trebuie să fim atenți până la final.

ADVERTISEMENT

Am primit gol în ultimul minut, poate pentru că ne-am concentrat prea mult să marcăm și am uitat să ne apărăm. La al doilea gol puteam să fac mai mult. Și portarul putea, și toată echipa putea să arate mai bine. Dar trebuie să uităm trecutul și să ne concentrăm pe ceea ce urmează”, a spus Joyskim Dawa, citat de

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, siderat de arbitrajul din meciul tur FCSB – Auda

Despre arbitrajul controversat de la meciul din Ghencea a vorbit și Mihai Stoica. Președintele fostei campioane a României a spus că deciziile „centralului” de la partida tur cu FK Auda au fost intenționat îndreptate împotriva lui FCSB. El a susținut că în cazul unui arbitraj slab, greșelile ar fi apărut de ambele părți, nu doar împotriva uneia dintre formații.

ADVERTISEMENT

„De ce nu a fost o greșeală și în favoarea noastră? Și toate împotriva noastră? Ăla nu a fost arbitraj slab, a fost ostil. Ar fi fost arbitraj slab dacă ar fi fost 4-5 greșeli într-o parte, 5-6 în altă parte. Dar nu toate în aceeași direcție”, a spus Mihai Stoica la Echipa care va trece de această „dublă” va întâlni în turul 3 câștigătoarea dintre NK Aluminij și Dinamo City.