Joyskim Dawa povesteşte calvarul prin care a trecut după accidentare: „Cele mai grele luni din viaţa mea!” Mesaj emoţionant după transferul lui Şut. Video

Joyskim Dawa s-a accidentat grav în martie 2025 când a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept. A stat opt luni pe bară şi are planuri mari să revină cât mai rapid la o formă maximă.

Dawa povesteşte calvarul celor opt luni de accidentare!

, Joyskim Dawa a vorbit despre calvarul celor opt luni, spunând că a fost cea mai dificilă perioadă din viaţa lui, dar la finalul lui 2026 vrea premiul pentru „Revenirea Anului”:

„Sunt foarte bine fizic şi mental. A fost o perioadă lungă, sunt pregătit, foarte puternic în pregătire. Sper ca totul să fie bine în meciuri şi vreau să ajut echipa să câştige şi să ajungă din nou în vârf.

Cel mai rău a fost să văd meciurile la televizor sau în tribună. Dar accidentările fac parte din cariera unui jucător şi sper să fie ultima dată când se întâmplă.

Îmi doresc să mă întorc cu bine, să evit accidentările şi să îmi ajut echipa pentru a ne îndeplini obiectivele. I-am spus lui Mihai Popescu să fie puternic mental, i se poate întâmpla oricui.

El va fi bine şi se va întoarce mai puternic, la fel ca mine. Eu sunt la 100% pregătit, mi-am luat timp să mă recuperez, nu am revenit prea rapid. După acest cantonament, voi fi la top. Au fost cele mai dificile luni din viaţa mea şi mulţumită lui Dumnezeu totul este bine acum”, a spus Dawa.

Joyskim Dawa, mesaj emoţionant pentru Şut

Fundaşul central de la FCSB a vorbit şi despre plecarea lui Adrian Şut în Emiratele Arabe Unite, FANATIK. Dawa i-a transmis un mesaj emoţionant:

„Îi doresc tot binele din lume. FCSB este o rampă de lansare pentru fotbalişti şi a luat decizia cea mai bună pentru familia lui.

Banii sunt importanţi în fotbal. Este un băiat foarte bun, un jucător foarte bun şi îi doresc mult succes”, a spus Dawa.

Vrea titlul de „Revenirea sezonului”

Camerunezul are planuri mari în ceea ce priveşte partea a doua a sezonului. La finalul anului îşi doreşte să primească premiul de „Revenirea Anului”. El a vorbit şi despre noul său coleg din defensivă, Andre Duarte:

Pentru moment, targetul meu este să mă recuperez şi îmi doresc să fiu „Revenirea Anului”. Să fiu fit şase luni, să fiu în formă maximă.

Ştiu despre premiu şi este şi targetul meu. Toate aceste opt luni am tras tare să revin. Totul va fi bine. Eu cred că putem să luăm titlul.

Avem un jucător nou, este foarte bun şi ne va ajuta. Cred că putem să repetăm performanţele din trecut. Este foarte bine că avem încă un fundaş central. Avem nevoie de jucători.

Este foarte bun cu mingea la picior, are calitate foarte bună şi este un plus pentru echipă. Cu Ngezana nu am vorbit după meciul Africa de Sud – Camerun, dar o voi face când se întoarce”, a spus Dawa.