Joyskim Dawa, prima apariție alături de soție după scandalul de agresiune. Unde a fost surprins fundașul de la FCSB. Foto

La începutul lunii noiembrie, Joyskim Dawa a fost . Aceasta a sunat la 112 și a anunțat că amica sa ar fi fost agresată de către jucător, dar partenera fotbalistului a refuzat să ceară ordin de protecție.

Joyskim Dawa, alături de soție la gala AFAN

Se pare că ce doi au trecut peste problemele conjugale și și-au făcut apariția împreună la gala AFAN. Fundașul central al campioanei FCSB și soția sa Sofya au fost extrem de zâmbitori la sosirea la eveniment.

Este o zi specială pentru cei doi, deoarece Sofya își sărbătorește și ziua de naștere. ”La mulți ani, mămică sexy! O singură iubire pentru totdeauna”, a scris fotbalistul pe contul său de Instagram, iar poza de la postare este cu ei și fiul lor pe gazonul de pe Arena Națională.

Joyskim Dawa și soția sa locuiesc în București din vara anului 2022, după ce jucătorul camerunez a fost achiziționat de Gigi Becali de la FC Botoșani. În februarie, , după ce Sofya a născut în Franța.

Frumoasa franțuzoaică a fost în centrul unui scandal uriaș în vară, după ce Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că și i-a motivat faptul că soției nu-i mai place în România.

Apoi, ea i-a luat apărarea soțului ei după ce acesta a fost victima unui atac rasist. ”Mergeți și citiți din nou Biblia, pentru că rasismul și pariurile sunt păcate. Am spus ce am spus, nu îmi pare rău. Oh, și ați face bine să verificați cui trimit mesaje iubitele voastre, pentru că pare că româncele și-ar dori să fie cu negrul meu”, a scris Sofya la acel moment.

Dawa a negat agresiunea față de soția sa

Legat de scandalul din urmă cu o lună, Joyskim Dawa a . ”Am citit remarci grave și defăimătoare despre viața mea privată, care au apărut pe anumite site-uri.

Unele ziare au lansat acuzații nefondate despre fapte private total false. Persoanele care mă citează în privat sau profesional, cunoscându-mă de aproape sau de departe, știu cine sunt și că acest gen de comentarii sunt total imposibile și false.

Împărtășesc aceste câteva rânduri cu voi pentru că nu accept ca numele meu să fie folosit pentru a crea zvonuri false și mai ales pentru a mă vătăma pe mine și pe familia mea. Condamn cu fermitate aceste acuzații nejustificate și le las în mâinile avocaților mei să ia măsuri legale dacă este necesar”, a scris camerunezul pe rețelele de socializare.

Gigi Becali a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre acest incident și , mărturisind faptul că soției lui Dawa îi place să facă pe șefa și uneori jucătorului îi mai sare țandăra.