Joyskim Dawa, pus la zid înaintea meciului FCSB – Silkeborg: ”Când vine mingea la el sare anapoda, parcă e colțuroasă”

Deși evoluțiile nu sunt cele mai convingătoare, fundașul camerunez s-a impus ca titular în echipa lui Nicolae Dică, dar din cauza unei probleme medicale.

Joyskim Dawa, ironizat de Valeriu Ifrime înainte de FCSB – Silkeborg

Valeriu Iftime a fost întotdeauna un susținător al lui Joyskim Dawa, însă, înaintea întâlnirii FCSB – Silkeborg, din etapa a 4-a a fazei grupelor Conference League, crede că presiunea de la vicecampioana României îl face să nu mai aibă evoluțiile bune de la FC Botoșani.

”La Dawa este o stagnare, cred că are o problemă de încredere. Noi suntem o echipă mai mică, la noi avea încredere în el. La FCSB cred că presiunea a fost cam mare, are nevoie de timp de acomodare.

Dawa face niște lucruri extraordinare, dar și greșeli impardonabile, pe care la noi nu le făcea. La noi nu mi se părea stângaci, să nu știe să facă un stop, să comită penalty-uri. Ceva s-a întâmplat, e vorba doar de încredere.

Dawa are talie, joc de cap, e puternic, dar la un moment dat îi tremură piciorul, când vine mingea la el sare anapoda, parcă e colțuroasă. Uneori îi mai vine și în mână. Plus că îi mai calcă pe adversari, are și piciorul lung. E greu să potrivească ‘papucii’ într-un careu așa mic fără să calce pe cineva”, a declarat Iftime, la .

Dawa, gesturi impresionante pentru oamenii din satul natal

Patronul de la FC Botoșani a dezvăluit însă că fundașul camerunez, care , este un tip extrem milostiv și își ajută conaționalii ori de câte ori ajunge acasă.

”Dawa este un copil excepțional, credeți-mă! A stat un an la noi, era cuminte, subordonat soției, care este o femeie extraordinară. E un tip de o bunătate fantastică și inteligent foc.

Astă-vară nu a vrut să intre în cantonament, zicea că pleacă, avea ofertă. Am stat mult de vorbă cu el. Se sfătuiește cu toți din comunitatea lui, când merge acasă duce bomboane la tot satul.

E și un ‘cântec’, pe care-l știu acum, toți vin să-mi spună ce probleme mari au cu familia, cu viața. Când vor să-mi povestească ceva, încep să plângă. Cine le-a spus: ‘Fii sentimental cu Iftime, că ăsta te lasă să pleci’. Când vor să plece îmi povestesc cât e de greu”, a încheiat Iftime.