Joyskim Dawa și-a anunțat plecarea de la FCSB, înaintea meciului cu Lyon: „Îmbătrânesc și va trebui să urc un nivel”

Joyskim Dawa joacă la FCSB din 2022, după transferul de la FC Botoșani, iar internaționalul camerunez este un jucător de bază pentru campioana României. , fundașul a oferit un interviu presei din Franța, în care a afirmat că își dorește să facă un pas în față în carieră.

Joyskim Dawa își pregătește plecarea de la FCSB: „Va trebui să urc un nivel”

După experiențe la Avranches și echipa a doua a lui Monaco, Joyskim Dawa a părăsit fotbalul francez și a semnat cu Gil Vicente, în 2016. Nu a evoluat deloc însă pentru gruparea portugheză, iar în februarie 2018 s-a transferat în Ucraina, la Mariupol, unde a jucat constant în prima divizie.

Dawa a mai trecut și pe la formația letonă Valmiera înainte să sosească în Superliga României în 2021, la FC Botoșani. Apărătorul a impresionat în sezonul petrecut la formația moldavă, iar în vara lui 2022 FCSB a plătit 350.000 de euro în schimbul său. Afacerea s-a dovedit a fi una excelentă, deoarece Dawa a devenit un titular incontestabil pentru „roș-albaștri”, atât pe plan intern, cât și în Europa.

În special evoluțiile sale din competițiile continentale , iar fotbalistul afirmă că este pregătit să o părăsească pe FCSB pentru a face pasul către o divizie de top a Europei.

„Sunt sub contract până în 2027. Am fost dorit de mai multe cluburi din Anglia, nu există nimic concret în acest moment, dar au existat discuţii serioase cu impresarul meu. E clar că îmbătrânesc şi va trebui să urc un nivel, într-un campionat mai important, dacă va fi posibil, cu o vizibilitate mai mare, pentru a-mi îndeplini obiectivele personale” a declarat camerunezul pentru .

Un transfer în Ligue 1, visul lui Dawa

Fundașul FCSB-ului a vorbit și despre o revenire în Franța, însă la nivelul primei divizii, unde nu a avut oportunitatea să joace în startul carierei. Dawa a descris și experiența trăită în sezonul petrecut la Monaco, unde a fost contemporan cu Kylian Mbappe.

„Am stat un an la Monaco, la echipa a doua, a fost un sezon bun, am cunoscut oameni minunați și încă am prieteni acolo. Exista un mix de generații. În plus, acela a fost anul în care lumea l-a descoperit pe Kylian Mbappé la Monaco.

Plecarea din Franța pentru a semna un contract profesionist în străinătate a fost una dintre cele mai mari decizii ale carierei mele. Faptul că am ieșit din zona de confort m-a învățat multe și mi-a oferit multe, atât ca om, cât şi ca fotbalist. E clar că o revenire în Franţa, în Ligue 1, ar fi o poveste frumoasă pentru mine, pentru că nu am plecat dintr-o academie franceză, iar o revenire prin ușa din față ar reprezenta un succes important” a transmis Joyskim Dawa.