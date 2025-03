Joyskim Dawa și Mihai Lixandru, încrezători înainte de FCSB – Lyon: „Trebuie să arătăm de ce am ajuns până aici”

din optimile Europa League, cel mai important meci al „roș-albaștrilor” din acest sezon. Fundașul Joyskim Dawa și mijlocașul Mihai Lixandru au prefațat întâlnirea cu echipa antrenată de Paulo Fonseca.

Joyskim Dawa: „Dacă suntem astăzi aici, nu e vorba de noroc”

Partidele contra lui Lyon vor reprezenta o oportunitate specială pentru Joyskim Dawa, care s-a născut în Franța și a început fotbalul în această țară, înainte de a-și face un nume în Ucraina, Letonia și România.

„Pentru mine, înseamnă foarte mult, mai mult decât meciul împotriva lui Manchester United, deoarece este în Franța, în țara mea, unde m-am născut. Toată familia mea și prietenii vor veni la acel meci. Lyon e o echipă pe care am urmărit-o încă de când eram tânăr, urmăresc multe meciuri din campionatul francez.

Cunosc toți jucătorii, așadar pentru mine înseamnă enorm să joc acolo, dar și aici împotriva lor. Jucătorul-cheie este Rayan Cherki, dar au mulți fotbaliști experimentați. Au jucători cu prezențe la Cupa Mondială, precum Tolisso sau Tagliafico, dar și pe Lacazette”, a afirmat internaționalul camerunez.

FCSB a impresionat în grupa de Europa League, unde a obținut rezultate importante, dar și în disputele contra lui PAOK din play-off. „Roș-albaștrii” pornesc cu șansa a doua și contra lui Lyon, dar asta nu i-a împiedicat în acest sezon.

„Dacă suntem astăzi aici, nu e vorba de noroc, am ajuns până aici pentru că am avut rezultate bune. Ne-am arătat calitățile, am demonstrat de ce am ajuns până aici. Contra lui Lyon, nu trebuie să ne fie teamă, trebuie să arătăm de ce am ajuns până aici și să câștigăm, pentru club și pentru fani” a adăugat Joyskim Dawa.

Mihai Lixandru: „Băieții au demonstrat că suntem la un nivel foarte bun”

Mihai Lixandru s-a accidentat grav la începutul lunii octombrie, în meciul câștigat de FCSB la Salonic contra lui PAOK. , dar nu va fi disponibil pentru duelul contra lui Lyon din optimile Europa League.

Internaționalul român e convins că FCSB va face o figură frumoasă în „dubla” împotriva francezilor. „Le mulțumim suporterilor că vor să vină într-un număr atât de mare și îi așteptăm și în campionat într-un număr la fel de mare alături de echipă. Sunt sigur că va fi un meci foarte greu cu Lyon, pentru fiecare jucător din echipa noastră e o onoare să joace atât pentru club într-un meci de o asemenea importanță, cât și pentru cariera lor. O să își depășească cu siguranță limitele, fiecare.

Așteptam fiecare meci, așteptam să ne testăm și noi cu echipe din Europa și să vedem la ce nivel suntem. Cred că băieții au demonstrat că suntem la un nivel foarte bun și că jucătorii români nu sunt chiar așa cum ne consideră mulți” a afirmat mijlocașul.