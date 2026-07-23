Juan Bauza a denunțat contractul cu FC U Craiova! Adrian Mititelu îi declară război: „O japcă ordinară. Nu va rămâne niciodată liber!”

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Juan Bauza a fost unul dintre cei mai buni mijlocaşi din SuperLiga, în perioada în care evolua la FC U Craiova, patronată de Adrian Mititelu. Argentinianul mai are un an de contract cu oltenii, iar în ultimele sezoane a evoluat sub formă de împrumut la mai multe cluburi.

Juan Bauza a denunţat contractul cu FC U Craiova!

Proaspăt revenit de la Atletico Nacional în Columbia, Juan Bauza a denunţat contractul cu FC U Craiova pentru că vrea să devină liber de contract, în condiţiile în care formaţia nu a fost înregistrată oficial în nicio competiţie din ţara noastră, după ce a fost exclusă din fotbal de Federaţia Română de Fotbal, anunţă .

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Astfel, şi FIFA că a denunţat unilateral contractul. Înţelegerea prevedea utilizarea acestuia „în calitatea de jucător profesionist de fotbal”, dar acest lucru a devenit imposibil de realizat.

Reacţia explozivă a lui Adrian Mititelu: „Nu va rămâne liber niciodată!”

Adrian Mititelu a vorbit pentru FANATIK despre acest subiect, spunând că Juan Bauza nu va avea nicio şansă de izbândă pentru că . Patronul echipei susţine că argentinianul şi-a schimbat atitudinea şi nu a mai venit la antrenamente:

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„El vrea să denunțe contractul, nu poți să o faci așa ușor. L-a denunțat unilateral, dar nu va rămâne liber niciodată. Să vedem. El de vreo 3 săptămâni și-a schimbat total atitudinea, nu a venit la antrenamente, dar n-am zis nimic. Deși eu m-am ocupat de el, l-am ajutat, i-am depus actele pentru permisul de muncă, am făcut tot ce am putut eu, cu împrumuturile, i-am găsit și echipă acum să meargă.

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Cineva care a fost la club la mine l-a învățat să facă asta. Bauza nu va rămâne liber decât dacă se face o japcă ordinară. Deci el în 27 iulie când eram în Liga a 3-a plecat în Columbia a semnat un nou contract pe 2 ani. Am menționat că activitatea se va desfășura acolo unde decide clubul și am menționat FRF, LPF și AJF. Deci tot ce face el acum e împotriva lui.

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Clubul este profesionist chiar dacă jucăm într-o ligă inferioară și e doar un pretext al lui. Am modificat și locul de activitate pentru că am bănuit că poate să facă asta. Singurul lucru de care îmi pare rău e că nu am pus 3 ani în contract. Eu nu am nicio datorie la el și nici nu voiam să îl bag să joace la liga a patra. Nu poți să pleci așa…

Să vedem că e posibil chiar echipa aia să iasă cu el ca jucător liber. Eu bănuiesc că e o echipă din București și într-o zi două se va afla. I-am luat preparator fizic tot ce trebuie până finalizez negocierile. Deci am făcut tot ce a depins de mine să fie pregătit când pleacă și el m-a ignorat complet”, a spus Adrian Mititelu pentru FANATIK.