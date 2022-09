Juan Bauza, interviu special cu decarul Craiovei lui Mititelu, dorit de Gigi Becali la FCSB: „Aș accepta cu plăcere o convocare la naționala României” Exclusiv

Juan Francisco Bauza, pe numele complet, este printre cei mai buni mijlocași de creație din fotbalul românesc. Poate chiar cel mai bun! Argentinianul de 26 de ani a schimbat fața jocului echipei lui Adrian Mititelu la începutul sezonului, fiind elementul esențial al construcției cu care Marius Croitoru forțează atingerea play-off-ului.

Juan Bauza, interviu exclusiv cu decarul Craiovei lui Mititelu dorit de Gigi Becali la FCSB

Transferat definitiv de la Csikszereda în vară, Bauza a strălucit tocmai împotriva granzilor. „El Matador” a bătut aproape de unul singur campioana CFR Cluj, a jucat excelent și în remiza oltenilor pe terenul FCSB-ului.

Mai este un jucător pe care-l vreau la FCSB, dar nu pot să-l iau acum. Este vorba de Bauza de la Mititelu… Dar vedem la iarnă” – Gigi Becali, la Digisport, 12 septembrie 2022

Din păcate, „Pepe” Bauza s-a accidentat în meciul de la București din 31 iulie. A lipsit în derby-ul local cu Universitatea, dar a venit la stadion pentru a-și încuraja colegii. Cu gheata specială la piciorul drept, Bauza a coborât pe gazon pentru a bate cuba cu colegii săi.

A fost atunci, pe 7 august 2022, un 1-2 nedrept! A spus-o aproape toată lumea, o spune și Pepe Bauza în interviul exclusiv acordat pentru FANATIK la Craiova, a doua zi după neuro-derby-ul de pe „Ion Oblemenco”. Haideți să descoperim povestea omului care farmecă orice microbist atunci când are mingea la picior, cu atât mai mult acum când Interviul cu „Pepe” Bauza a apărut în numărul din luna august al revistei premium FANATIK.

„Rezultatul din derby-ul Craiovei a fost nedrept pentru noi. Meritam măcar un punct”

Salut, Juan! Cum ai trăit din tribună derby-ul Craiovei?

– Bună ziua! A fost greu să urmăresc meciul din tribune, pentru că îmi doream foarte mult să fiu alături de colegii mei pe teren. Oricum, cred că rezultatul a fost nedrept! Nu ar fi trebuit să pierdem, meritam măcar un punct…

Cum ți s-a părut că au jucat colegii tăi? Se putea mai mult cu tine în teren?

– Băieții s-au descurcat foarte bine! Avem fotbaliști foarte valoroși și cu siguranță vom face un campionat bun.

„Craiova se aseamănă cu orașul meu din Argentina. Îmi place mult!”

Ce crezi că a schimbat Marius Croitoru de când a venit la Universitatea Craiova?

– Personal, îmi place foarte mult . Îmi place că avem mingea și suntem mereu protagoniștii jocului. Este un tehnician exigent, dar e bine așa pentru că suntem profesioniști și trebuie să știm să jucăm sub presiune.

Cum ai resimțit trecerea de la Miercurea Ciuc la Craiova? Diferența e foarte mare, nu?

– Da, este o diferență evidentă! Craiova este un oraș mult mai mare și oamenii sunt foarte pasionați de fotbal. Craiova se aseamănă cu orașul meu din Argentina, îmi place mult.

Îi sunt foarte recunoscător domnului Mititelu pentru că a avut încredere în mine să joc la Știința. M-a adus de la Csikszereda și îi mulțumesc! Mai am multe de arătat” – Juan Bauza

„Când am ajuns în România, am jucat două meciuri și a venit pandemia”

Ai avut emoții că nu se va face în vară transferul definitiv de la Csikszereda? Te gândeai că poate te întorci la Miercurea Ciuc?

– Am fost mereu calm pentru că . Eram sigur că totul va ieși bine și voi rămâne aici, la Craiova.

Cum ai ajuns în România?

– Când jucam pentru polonezii de la Gornik Zabrze, am fost în Cipru să facem cantonamentul. Acolo am avut un meci amical cu Csikszereda în care am jucat foarte bine și m-au observat. După partidă, mi-au contactat agentul și în câteva zile transferul s-a făcut. Așa am ajuns în România!

Care a fost primul impact cu țara noastră, cu fotbalul de aici?

– Când am ajuns în România am jucat doar două meciuri și apoi campionatul a fost oprit din cauza pandemiei. Am revenit la antrenamente după câteva luni și așa am avut timp să mă obișnuiesc. Îmi place liga românească pentru că sunt mulți jucători de calitate și echipe foarte importante.

„Eder Gonzalez a fost cel mai bun mijlocaș din România sezonul trecut”

Mai ții legătura cu Eder Gonzalez, cu care ai fost coleg la Csikszereda?

– Sigur, vorbim în fiecare zi. Este foarte fericit în Grecia, joacă la o echipă foarte bună, la Atromitos. Cred că sezonul trecut a fost cel mai bun mijlocaș din Liga 1 din România.

Cum a început povestea ta de fotbalist?

– Am început să joc în orașul meu natal, la Gualeguaychu. Eram un copil pe atunci… La 15 ani, am mers la clubul Colon de Santa Fe în ligile inferioare, ca să pot ajunge să joc apoi în prima divizie.

„Tata mi-a povestit că a fost recrutat să lupte la 18 ani în Războiul Malvinelor. Mulți tineri au avut ghinionul să moară acolo!”

Cât a contat tatăl tău în alegerea pe care ai făcut-o, de a juca fotbal?

– Tatăl meu m-a susținut mereu în orice am decis. Visul meu de când eram copil a fost să joc fotbal, așa că atât el, cât și întreaga familie m-au susținut din prima zi.

Ți-a povestit Marcelo Bauza cum a luat titlul în Argentina cu Ferro Carril?

– Mi-a zis. Era tânăr și a fost un moment foarte special pentru el să fie campion. Deși nu a putut juca ultimele meciuri ale sezonului din cauza unei accidentări…

Știi despre faptul că părintele tău a fost recrutat, la 18 ani, prin tragere la sorți, să lupte în Războiul Malvinelor?

– Da, a fost un moment foarte greu pentru toți tinerii argentinieni! Pentru că atunci când un tânăr împlinea 18 ani era nevoit să meargă în armată, din cauza conflictului cu Anglia asupra Insulelor Malvine. Din fericire, el nu a plecat la război până la urmă, dar mulți tineri au avut ghinionul să moară acolo! Au trecut 40 de ani de atunci…

„Am locuit în El Salvador când eram mic, am și o soră născută acolo”

De ce nu ai ajuns să joci pentru Alianza Lima, în Peru?

– Sunt încă tânăr și vreau să stau mai mult în Europa. Poate peste câțiva ani voi juca acolo, în Peru, dar nu știu încă.

Cât de atașat ești de El Salvador?

– Mi-aș dori pe viitor să pot merge să joc acolo o vreme. El Salvador este o țară pe care o iubesc pentru că am locuit acolo când eram mic. Plus că am și o soră născută în El Salvador.

Spune-ne o năzbâtie pe care ai făcut-o în copilărie și pentru care părinții te-au certat.

– Nu îmi amintesc nimic special, dar probabil am făcut multe năzbâtii… Părinții știu mai bine… (n.r.- râde)

„Mi-am tatuat pe picioare numele părinților mei, Marcelo și Mariana”

Care este semnificația tatuajelor pe care le ai?

– Mi-am tatuat pe picioare numele părinților mei, Marcelo și Mariana.

Urmărești noaptea meciuri din campionatul Argentinei?

– Încerc să mă uit la unele dintre ele, dar de multe ori mi-e foarte greu. E diferența de fus orar, ar trebui să le văd la ora 2 sau 3

dimineața. Sunt fan Colon de Santa Fe!

Cum ai ajuns în Europa, la polonezii de la Gornik Zabrze?

– Ultimul an în care am jucat în Argentina am avut prestații bune. Astfel că am primit invitația pentru o probă de 10 zile la Gornik. După acele 10 zile antrenorul mi-a spus că vrea să rămân la ei. Așa m-am transferat în Europa.

„România este o țară foarte frumoasă, dar nu-mi place iarna. Urăsc frigul!”

Cum îți petreci timpul liber?

– Îmi place să stau acasă, să ascult muzică. Mă uit la filme sau seriale, joc jocuri video și beau ceaiuri Mate. 😊

Ce îți place și ce te deranjează la România?

– M-am convins că este o țară foarte frumoasă, crede-mă! Dar ceea ce nu-mi place este iarna pentru că urăsc frigul! Și, de asemenea, nu-mi place să fiu atât de departe de casa mea, de limba mea, de obiceiurile mele…

Cum apreciezi nivelul de joc din SuperLiga?

– Cred că sunt fotbaliști de valoare și echipe foarte importante. Nivelul este ok și cu siguranță, dacă noi, la Craiova, continuăm să lucrăm la fel de serios vom obține rezultate bune în campionat.

„Simt presiunea derby-ului la Craiova, îmi place foarte mult! Vin dintr-o țară în care oamenii sunt nebuni cu derby-urile”

Simți presiunea în oraș la derby-urile dintre cele două echipe din Craiova?

– Da, o simt! Personal, îmi place foarte mult această presiune! Vin dintr-o țară în care oamenii au o pasiune mare pentru fotbal și sunt nebuni cu derby-urile! ! Sunt trist că nu am jucat în acest derby din cauza degetului rupt, dar voi lucra la recuperare pentru a putea reveni cât mai curând posibil.

Îți mai amintești prima ta discuție cu Adrian Mititelu? Cum îl simți tu pe patronul Craiovei?

– Îi sunt foarte recunoscător pentru că a avut încredere în mine să joc la Știința. M-a adus de la Csikszereda și îi mulțumesc! Mai am multe de arătat. Mă antrenez în fiecare zi să devin mai bun, să ajut echipa și să fie mulțumit patronul de mine.

200.000 de euro a plătit Adrian Mititelu celor de la Miercurea Ciuc pentru Bauza: 50.000 pentru împrumutul din sezonul trecut și alți 150.000 pentru transferul definitiv din vara aceasta

„În mintea mea este doar FCU! Trebuie să ajungem în play-off!”

Cum îți vezi cariera în continuare?

– În fotbal nimeni nu știe ce se poate întâmpla în viitor, așa că încerc să mă axez doar pe prezent. Dacă voi avea performanțe bune și echipa are rezultate, atunci totul este ok. În mintea mea este doar FCU!

Care e obiectivul tău personal cu FCU?

– Prioritatea mea acum este să mă recuperez. Apoi să joc din nou și să revin la nivelul la care eram înainte să mă accidentez. Ca echipă, ne-am propus să ajungem în play-off și să luptăm împotriva celor mai buni.

În ce campionat de top ți-ai dori să joci?

– De mic mi-a plăcut foarte mult fotbalul din Anglia, Spania și Italia. Ar fi un vis să joc într-una din aceste ligi.

„Personal, am crescut uitându-mă la Messi și datorită lui iubesc fotbalul”

Ce înseamnă pentru un argentinian Diego Armando Maradona și Leo Messi?

– , dar și a multor oameni din lume. Personal, am crescut uitându-mă la Messi și datorită lui iubesc fotbalul.

E doar un vis să joci pentru naționala Argentinei. Ai accepta, să zicem, și o convocare pentru România dacă ar veni?

– În mod clar am visat mereu să îmi reprezint țara jucând la echipa națională! Bineînțeles că ar fi o mare onoare și aș accepta cu plăcere dacă ar veni o convocare pentru naționala României!

Un gând pe final pentru fanii pătimași din Peluza Sud a Craiovei.

– Vreau să-i salut și să le mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi-l acordă mie și echipei! Sunt foarte importanți pentru club și sper să pot juca curând. Ne vedem pe stadion!

Marcel Pușcaș e convins că Bauza e un diamant cu multe karate. „RARA AVIS”

Directorul general al U Craiova 1948, Marcel Pușcaș, i-a făcut o caracterizare „de bijutier” mijlocașului său. Pușcaș este convins că Bauza este cel mai bun mijlocaș central din SuperLiga.

„Bauza este una dintre revelațiile ultimului an în fotbalul românesc. Talent cu carul, gleznă fină, frâne, accelerări, fantezie. Este o RARA AVIS în penuria de talente din fotbalul nostru. Pe vremuri, orice echipă avea doi astfel de jucători. E bine că Pepe este al nostru. Primele sale realizări reale în fotbalul profesionist au fost la noi. Șansa lui Pepe a fost Adrian Mititelu. Nu l-a văzut nimeni până atunci. Place în tot ce face”, spune oficialul oltean.

350.000 de euro este cota mijlocașului argentinian, care a semnat în vară cu Craiova lui Mititelu până în iunie 2025

CV Juan Francisco Bauza