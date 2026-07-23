Juan Bauza, la Rapid?! Negocieri avansate între argentinian și Victor Angelescu. Exclusiv

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Juan Bauza a fost în sezoanele precedente unul dintre cei mai valoroşi mijlocaşi din SuperLiga. , în anii în care echipa patronată de Adrian Mititelu se bătea la play-off şi juca barajul pentru cupele europene. Dar, după ce a revenit de la Atletico Nacional în Columbia, argentinianul a denunţat unilateral contractul.

Juan Bauza, negocieri avansate cu Rapid!

FANATIK a aflat că Juan Bauza este foarte aproape de un transfer la Rapid. Negocierile dintre argentinian şi Victor Angelescu sunt foarte avansate şi fotbalistul ar putea ajunge gratis în Giuleşti, în această vară.

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Mijlocaşul mai are un an de contract cu FC U Craiova, dar pentru că echipa nu a fost înregistrată oficial în nicio competiţie din ţara noastră, după excluderea din partea Federaţiei Române de Fotbal.

Daniel Pancu, antrenor pe placul lui Bauza! În urmă cu un an Mititelu l-a propus la Rapid

Din informaţiile noastre, Daniel Pancu este un antrenor pe placul lui Juan Bauza şi este un argument puternic pentru ca jucătorul argentinian să semneze în Giuleşti. De cealaltă parte, Rapid se află de mult timp în căutarea unui mijlocaş central de creaţie, mai ales că în această vară .

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Pentru Rapid, Juan Bauza este o ţintă mai veche. Giuleştenii l-au ochit pe mijlocaşul argentinian imediat după ce la FC U Craiova au început problemele. Ba mai mult, chiar Adrian Mititelu l-a propus la echipa giuleşteană pe Bauza, într-o declaraţie la FANATIK SUPERLIGA:

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„Bauza e cel mai bun fotbalist străin care vine în România de departe. Nici nu are termen de comparație. Locul doi nici nu există. Bineînțeles că ar ajuta Rapidul să se lupte pentru titlu. La orice echipă la care joacă îi aduce o imagine pozitivă, pentru că e un fotbalist care scoate, unu, doi, trei oameni din joc și deschide jocul foarte mult. Câștigă simpatia publicului, are forță de joc și pătrundere”, a spus Mititelu în urmă cu un an. Iată că mijlocaşul e aproape să semneze cu giuleştenii, dar din postură de jucător liber.

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