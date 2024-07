Juan Bauza, mesaj emoționant la despărțirea de FC U Craiova: „Ar fi frumos să îmi închei cariera la acest club”. De ce a refuzat ofertele din SuperLiga

Juan Bauza este istorie la FC U Craiova. Cel puțin pentru moment. Playmakerul argentinian . Sud-americanul s-a despărțit în lacrimi de olteni.

Juan Bauza, înlăcrimat la despărțirea de FC U Craiova: „Mă simt ciudat să schimb clubul”

Juan Bauza (28 de ani) a ținut să își ia personal la revedere de la fanii lui FC U Craiova 1948, echipă cu care a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului trecut. Argentinianul a îmbrăcat de 87 de ori tricoul alb-albastru, în care a marcat 17 goluri și a oferit 20 de pase decisive.

ADVERTISEMENT

„Buna ziua, tuturor. Ne aflăm la această frumoasă bază a clubului. Am vrut să fac acest video pentru a îmi lua la revedere de la toți oamenii care m-au susținut din primul moment.

Au trecut 3 ani din prima zi în care am venit și îmi este ciudat să îmi iau la revedere. S-au întâmplat lucruri frumoase, dar și mai puțin frumoase. Sezonul trecut am trecut printr-un moment dificil. A fost o situație cu adevărat nefericită.

ADVERTISEMENT

Nu am nicio îndoială că echipa va reveni unde merită să fie pentru că este un club mare, pentru istorie, pentru fani. Suntem un club de primă ligă și, cu siguranță, vom reveni curând. Cum spuneam, voiam să îmi iau la revedere. Sunt fericit, pentru că va fi un nou pas în carierea mea, dar totodată mă simt ciudat să schimb clubul după atâta timp petrecut aici”, a declarat Juan Bauza.

„Nu m-aș fi simțit comod să port tricoul altei echipe din România”

Sud-americanul a vorbit și despre ofertele pe care le-a avut din SuperLiga. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că .

ADVERTISEMENT

„În același timp vreau să lămuresc anumite lucruri. E adevărat că am avut câteva oferte de la cluburi din România, dar cum deja am vorbit cu patronul nostru, realitatea este că nu m-aș fi simțit comod să port tricoul altei echipe din România.

Este adevărat, am reprezentat cum am putut mai bine tricoul FCU și mă simt norocos pentru că am petrecut atât timp aici. Eu fac parte din familia FCU și voi face parte mereu, de aceea îmi e greu să joc la alt club.

ADVERTISEMENT

De aceea am decis să îmi continui cariera în altă țară, în Emirate. Este o oportunitate bună atât pentru mine cât și pentru club.

Vreau să le mulțumesc tuturor coelgilor, antrenorilor, staff-ului și tuturor celor care au fost alături de mine în acești 3 ani și, bineînțeles, șefului nostru și familiei sale, care mi-a oferit tot ce a fost mai bun.

Am doar cuvinte de mulțumire și vreau să le mulțumesc tuturor fanilor care m-au primit bine din prima zi și m-au făcut să mă simt ca acasă. Și, totodată, vreau să spun că nu știu dacă mă întorc într-un an, doi sau trei, dar pentru mine este clar, și, dacă îmi permiteți, mi-ar plăcea să mă întorc și, dacă este posibil, ar fi frumos pentru mine să îmi pot încheia cariera la acest club.

Pentru că este un club pe care îl iubesc enorm și reprezintă mult pentru cariera mea. Așa cum v-am spus, vă mulțumesc din nou. Voi face mereu parte din familia FC U și vom fi mereu împreună. Vă mulțumesc mult!”, a conchis „Pepe”.