Juan Bauza s-a căsătorit la Craiova! Soţia e fostă jurnalistă la Antena 3 şi Digi 24. Galerie foto

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Argentinianul Juan Bauza (30 de ani), mijlocaș ofensiv care a revenit în această vară la FC U Craiova după ce a evoluat în Columbia, la Atletico Nacional, s-a căsătorit cu Francesca Simionescu, fostă jurnalistă la Antena 3 și Digi 24. Familia sud-americanului a fost prezentă la Craiova pentru evenimentul special.

Juan Bauza s-a căsătorit cu Francesca Simionescu

Juan Bauza a revenit în România în această vară, după ce a petrecut un an la formația columbiană Atletico Nacional. Fotbalistul argentinian s-a căsătorit cu românca Francesca Simionescu, cununia civilă având loc vineri, 3 iulie. La evenimentul special au fost prezenți și membrii familiei sale: tatăl său, fostul fotbalist Marcelo Bauza, mama sa și sora sa. Bauza și noua sa soție au spus „Da” în fața ofițerului Stării Civile, momentul fiind aplaudat de cei prezenți în sală. Petrecerea va avea loc sâmbătă, 4 iulie.

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Juan Bauza s-a căsătorit cu Francesca Simionescu

Bauza a sosit pentru prima dată în România în 2020 și a jucat timp de un an la Csikszereda Miercurea Ciuc înainte de a se semna cu FC U Craiova. După ce gruparea patronată de Adrian Mititelu a retrogradat din prima ligă, argentinianul a fost împrumutat de două ori, mai întâi în Emiratele Arabe Unite, la Baniyas, iar apoi în Columbia, la Atletico Nacional.

Juan Bauza, dezvăluiri despre viitorul său

Columbienii de la Atletico Nacional nu au activat opțiunea de cumpărare pentru a-l transfera definitiv pe Bauza, iar acesta revine la , după ce „alb-albaștrii” au fost excluși din Liga 3 de FRF. , atât din punct de vedere fotbalistic, cât și personal. „Vom vedea unde va fi viitorul meu. Încă nu știu nimic despre ce va fi și acum mă gândesc doar să mă odihnesc o perioadă pentru că am nevoie, am avut doar 6 zile libere de când joc aici (n.r. în Columbia).

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O să reiau antrenamentele acolo și apoi voi vedea dacă voi rămâne în România, dacă mă întorc în America de Sud sau poate altă țară din Europa. Sincer să fiu, acum nu pot să zic ceva foarte concret. (…) Ne gândim de asemenea să începem demersurile pentru dubla cetățenie, eu pentru cea română și soția mea pentru cea argentiniană. România e o țară care îmi place foarte mult. Am trăit 5 ani acolo, în diferite orașe și Craiova e a doua casă a mea pentru că acolo am stat cel mai mult.

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Nu știu acum ce se va întâmpla după ce mă voi retrage din fotbal, dar ne dorim să ne cumpărăm o casă și acolo. În Craiova este și familia soției mele, pe care o iubesc foarte mult și vrem să fim aproape de ea. Familia mea de asemenea apreciază orașul. Cât despre română, îmi e destul de greu să o învăț bine, dar cu siguranță voi reuși”, a declarat argentinianul.