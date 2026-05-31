Juan Bauza vrea să joace la naționala lui Gică Hagi: „Îmi iau cetățenia română”. Dezvăluiri despre duelul cu Messi și detalii despre viitorul său

Juan Bauza (30 de ani) era la un moment dat cel mai curtat fotbalist din SuperLiga României. însă ambiția lui Adrian Mititelu de a obține bani buni în schimbul său, combinată cu retrogradarea surprinzătoare a lui FC U Craiova în Liga a II-a au făcut ca el să rămână la club. La finalul a două sezoane petrecute sub formă de împrumut în Columbia, la Atletico Nacional, sud-americanul este gata să revină în România, Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, argentinianul a discutat despre toate aceste aspecte.

Cum s-a simțit Juan Bauza la Atletico Nacional, echipă alături de care a câștigat Cupa Columbiei. Duel de vis contra lui Leo Messi

Pepe, cum te simți după perioada petrecută la Atletico Nacional? Știm cât de important este pentru un sud-american să i se ofere șansa să joace într-un campionat puternic precum cel al Columbiei.

– Pentru mine a fost un an productiv, am cunoscut un fotbal nou, într-o țară nouă. Nu am mai fost până acum în Columbia. Atletico Nacional e cea mai mare echipă din Columbia, a câștigat multe titluri, are două Cupe Libertadores, Champions League din Europa. Pentru mine și pentru cariera mea a fost foarte important să port tricoul lor. Am crescut uitându-mă la aceste meciuri din Copa Libertadores, unde juca și Atletico Nacional. Practic, a fost un vis implinit pentru că am putut să joc și eu în Libertadores, în Brazilia, împotriva celor de la Sao Paolo, un club istoric.

Ai jucat un meci amical împotriva lui Messi. Cum a fost și ce urmează pentru tine? Sunt mai multe echipe interesate de tine

– De asemenea, am avut ocazia de a juca cu Messi, el este idolul meu de când mă știu, iar în 2022, după ce Argentina a câștigat Campionatul Mondial, mi-am făcut tatuaj cu el. Am câștigat Cupa Columbiei aici, săptămâna viitoare jucăm finala ligii, așa că bilanțul e pozitiv. Aștept să mă odihnesc puțin și o să mă întorc în Craiova să reîncep antrenamentele, apoi vom vedea unde va fi viitorul meu. Încă nu știu nimic despre ce va fi și acum mă gândesc doar să mă odihnesc o perioadă pentru că am nevoie, am avut doar 6 zile libere de când joc aici. O să reiau antrenamentele acolo și apoi voi vedea dacă voi rămâne în Romania, dacă mă întorc în America de Sud sau poate altă țară din Europa. Sincer să fiu, acum nu pot sa zic ceva foarte concret.

Juan Bauza vrea să pună mâna pe cetățenia română! Ar putea intra în vizorul lui Gică Hagi pentru echipa națională

Te bucuri sa revii în România? Urmează un moment important din viața ta și a Francescăi. Consideri deja România a doua ta casă și cum stai cu limba română? Gheorghe Hagi ia în calcul toate variantele pentru națională

– Da, ne vom întoarce în România, ne vom căsători la Craiova, îmi voi prelungi permisul de muncă. Trebuie să rezolvăm demersurile legale specifice de după căsătorie. Ne gândim de asemenea să începem demersurile pentru dubla cetățenie, eu pentru cea română și ea pentru cea argentiniană. România e o țară care îmi place foarte mult. Am trăit 5 ani acolo, în diferite orașe și Craiova e a doua casa a mea pentru ca acolo am stat cel mai mult. Nu știu acum ce se va întâmpla după ce mă voi retrage din fotbal, dar ne dorim să ne cumpărăm o casa și acolo. În Craiova este și familia soției mele, pe care o iubesc foarte mult și vrem să fim aproape de ea. Familia mea de asemenea apreciază orașul. Cât despre română, îmi e destul de greu să o învăț bine, dar cu siguranță voi reuși.

Urmărești meciurile din SuperLiga?

– Mă uit mereu la fotbalul din România. Nu am putut vedea toate meciurile în direct din cauza fusului orar, dar mă uit la rezumate. Desigur, dacă vreo echipă joacă în competițiile internaționale, mă uit, îmi place foarte mult. Pe unii dintre jucători îi cunosc bine, am împărtășit multe momente.

Sunt multe lucruri care nu se știu despre fotbalul din America de Sud. Ce are fotbalul diferit față de cel din Europa?

– Fotbalul e fotbal peste tot, în orice țară. Eu cred că diferența între fotbalul din America Latină și restul lumii e, de fapt, pasiunea cu care se trăiește fotbalul aici. Toate stadioanele sunt pline, se simte presiunea pe care fanii locali o pun, mereu cântând, strigând, susținând. Mi se pare că în Europa, sau cel puțin în România, se joacă cu mingea jos, e puțin mai tactic. În America de Sud e acel vertij caracteristic pasiunii care face să ne placă atât de mult.

Fotbalistul echipei lui Adrian Mititelu așteaptă cu nerăbdare Campionatul Mondial. Ce șanse le oferă Argentinei și Columbiei

Începe Campionatul Mondial. Columbia e într-o grupă cu Uzbekistan, RD Congo și se va confrunta cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Ce poate reuși Columbia la acest turneu final?

– Pentru toți cei care iubesc fotbalul, Cupa Mondială e competiția care ne place cel mai mult. Așteptăm 4 ani să o vedem, așa că, desigur mă voi uita la toate meciurile. Cât despre Columbia, au jucători foarte mari care joacă la cluburi de top din ligile mari. Cred că în acest moment jucătorul emblemă al naționalei este Luis Diaz. A avut un sezon incredibil în Germania, la Bayern Munich, și cei de aici au multă încredere în el că va avea un parcurs bun și la Mondial. Cu Ospina sunt coleg de echipă și pentru el va fi ultimul turneu final, deja s-a retras de la Atletico Nacional. Cred că pot avea rezultate bune. Exceptând Portugalia, celelalte adversare din grupă sunt mai accesibile, nu neapărat ușor de câștigat, dar au șanse să se califice.

Dar Argentina?

– Argentina cred că va fi mereu favorită sau una dintre favorite, câtă vreme va juca Messi. Mai ales ca sunt campioni ai Americii, campioni mondiali, deci vin cu încredere maximă. În fazele preliminarii au fost pe primul loc, așa că aștept să înceapă și bineînțeles că sunt alături de țara mea, Argentina. Ar fi ceva incredibil să câștigăm al doilea Mondial consecutiv.

Messi are ceva probleme medicale, însă Argentina are un atac stelar. Îi vezi favoriți la Mondiale? Ai vrea sa vezi încă un duel in fazele eliminatorii cu Cristiano Ronaldo?

– Câtă vreme Messi va juca pentru națională, Argentina va fi foarte puternică. E foarte important pentru vestiar. Un duel între Messi și Ronaldo, cu Portugalia, clar ar fi foarte frumos pentru toți iubitorii de fotbal.