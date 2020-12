Juan Camara, mărturii despre situația de la Dinamo: ”Sunt de patru luni aici. Am jucat doar de plăcere”

Mijlocașul spaniol al formației Dinamo București, Juan Camara, a făcut mărturisiri despre situația prin care trece clubul și anunță că va pleca dacă nu se vor rezolva problemele financiare.

La finalul partidei cu Academica Clinceni, antrenorul Ionel Gane a dezvăluit că nu știe dacă va mai rămâne la echipă și crede că viitorul clubului depinde de ceea ce se va întâmpla la Adunarea Generală a Acționarilor.

Jucătorii dinamoviști sunt disperați după ce nu au mai fost plătiți de luni bune, majoritatea se gândesc la plecare și spun că nu mai au încredere în conducere.

Mărturiile lui Juan Camara despre dezastrul de la Dinamo

”Eu am încercat să suport totul până în ultima zi pentru că situaţia era complicată. Nu ştiu ce se va întâmpla până în ianuarie când trebuie să ne întoarcem Eu îmi doresc să rămân aici dacă se rezolvă problemele, dacă nu trebuie să mă gândesc la viitorul meu”, a mărturisit mijlocașul echipei Dinamo, Juan Camara.

”Nu ştiu deocamdată. Încă am o mică speranţă că se vor rezolva toate problemele. Eu când mă implic într-un proiect, încerc să termin contractul. Dacă nu rezolvă problemele, trebuie să plec pentru că e o situaţie dificilă pentru mine, pentru familia mea şi pentru colegii mei”, a continuat fotbalistul spaniol.

”Săptămânile următoare sunt decisive pentru viitorul meu. Aceste patru luni au fost dificile. Au fost ani şi mai răi, până la urmă nu mă pot plânge pentru că eu căutam o echipă să joc, să mă simt important. Situaţia a fost dificilă, dar echipa a luptat până la final.

Până acum am încercat să dăm totul pentru a fi cât mai sus în clasament, dar când sunt probleme financiare atât de mari, e dificil. Nu, nu am primit niciun salariu. Sunt de patru luni aici şi am jucat de plăcere”, a încheiat Camara.

Dinamo are de înfruntat probleme financiare uriașe, după ce Pablo Cortacero nu a livrat banii promiși atunci când a preluat clubul de la Ionuț Negoiță. Cu toate acestea, fanii din programul DDB promit că vor salva clubul.

Fostul internațional Aurel Țicleanu a lansat un atac la adresa investitorilor spanioli de la Dinamo pentru situația care au creat-o la club și crede că din conducere nu ar trebui să lipsească legenda ”câinilor” Cornel Dinu.

