Juan Camara, primele declarații după transferul la U Craiova: „Acesta este obiectivul nostru”. Video

Spaniolul Juan Camara a revenit în România, după experiența nereușită de la Dinamo. Fostul „câine roșu” a semnat cu Universitatea Craiova și a anunțat că vrea neapărat să câștige titlul.

La fel ca antrenorul Marinos Ouzounidis, și Camara este convins că obiectivul echipei din Bănie nu poate fi altul decât câștigarea campionatului și speră să contribuie cu pase decisive și cu goluri la atingerea acestui țel.

Juan Camara a mărturisit că a fost foarte bine primit de colegi și de staff-ul tehnic. De asemenea, mijlocașul care a trecut și pe la FC Barcelona a anunțat cine este colegul alături de care petrece cel mai mult timp de când a ajuns la Craiova.

Juan Camara, primele declarații după transferul la U Craiova: „Obiectivul este titlul”

În vârstă de 27 de ani, Juan Camara este marea lovitură dată de echipa lui Mihai Rotaru în perioada de transferuri din iarnă. Spaniolul a început sezonul la Dinamo, dar a plecat de la club din cauza problemelor financiare.

Transferul lui Camara la Universitatea Craiova a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK încă din decembrie, iar mutarea s-a oficializat odată ce s-au rezolvat problemele atât cu alb-roșiii, cât și cu Jagiellonia, clubul din Polonia de care aparținea spaniolul.

La fel ca Marinos Ouzounidis, noul antrenor al oltenilor, și Juan Camara a anunțat că obiectivul clar al clubului este câștigare campionatului. În acest moment, U Craiova este pe locul 3, la cinci puncte în spatele liderului FCSB.

De asemenea, spaniolul a anunțat că a fost primit foarte bine de noii săi colegi și că un alt transfer din această iarnă a fost cel care l-a ajutat să se integreze. Este vorba despre Matteo Fedele, aflat la a doua aventură la Craiova.

„Principalul meu obiectiv este să îmi ajut echipa să câștige titlul pentru că acum suntem pe locul trei si putem obține la final acest trofeu important pentru club, titlul de campioni. Personal îmi doresc să joc cât mai multe meciuri și să îmi ajut echipa cu goluri sau pase decisive. Îi asigur pe suporteri că vom lupta pentru cel mai important obiectiv, câștigarea campionatului. Chiar dacă momentan nu pot fi alături de noi pe stadion, vom da tot ce este mai bun pentru ei”

Sunt foarte fericit că Universitatea Craiova mi-a oferit această posibilitate, de a continua în România. Sunt aici pentru a încerca să îmi ajut echipa cât mai mult posibil. Toată lumea știe problemele pe care le-am avut la fosta mea formaţie, nu mai vreau să revin asupra lor. Am discutat cu Craiova în ultima perioadă, au fost şi câteva probleme până când am semnat, însă eu mi-am dorit foarte mult să joc pentru Universitatea Craiova. Sincer să fiu, colegii m-au primit foarte bine. De când am venit, am petrecut mai mult timp cu Matteo Fedele care m-a ajutat mult.

Toți băieții m-au primit foarte bine, la fel și staff-ul tehnic. Știam deja câte ceva despre acest club pentru că am mai vorbit cu colegi care au jucat în România și toți mi-au spus că Universitatea este un club mare cu suporteri, cu un stadion nou și o infrastructură sportivă foarte bună dar adevărul este că, atunci când am ajuns aici, ce am văzut este spectaculos. Puține cluburi sunt la fel de bine organizate. Pot spune, în concluzie, că am luat cea mai bună decizie”, a spus Camara.