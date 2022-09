Juan Martin del Potro, doborât de dureri și după retragerea din tenis: „Astăzi pot doar să umblu, nu pot să alerg pe bandă”

Juan Martin del Potro, fost ocupant al locului 3 ATP, s-a retras din activitate la începutul anului 2022. Deși reușea să triumfe la doar 21 de ani la US Open, pentru Juan Martin del Potro a urmat o carieră plină de accidentări.

Juan Martin del Potro: „Nu pot să alerg pe bandă și nu pot să urc scările fără dureri”

Retras din activitate, Juan Martin del Potro se confruntă cu mari dificultăți atât de ordin fizic, cât și la nivelul psihicului. De-a lungul carierei, argentinianul a suferit mai multe accidentări la nivelul genunchiului și a încheieturii, iar urmările nu au întârziat să apară.

„Ca de obicei, îmi provoc deziluzii, sper, am credință în noul tratament, încerc din nou, dar când eșuează, lovitura e grea. De trei ani și jumătate, în ciuda multor operații și tratamente, mi s-a întâmplat constant. Astăzi pot doar să umblu, nu pot să alerg pe bandă și nu pot să urc scările fără dureri”.

„Am fost numărul 3 ATP, după care mi-am rupt genunchii și iată-mă, neavând nimic”, a declarat Juan Martin del Potro, pentru .

Juan Martin del Potro nu a acceptat încă ideea retragerii

Succesul de la US Open avea să fie urmat de numeroase accidentări care i-au fragmentat cariera tenismenului argentinian. Anul acesta, Juan Martin del Potro a jucat ultimul său meci oficial împotriva lui Federico Delbonis.

Fostul campion de la US Open nu mai evoluase din 2019, în tot acest timp, confruntându-se cu accidentările și problemele psihice. „Psihic, nu pot să accept o viață fără tenis. Nu am avut parte de o tranziție treptată, nu am idee ce au făcut alți sportivi pentru a trece prin acest proces în pace.

În tot acest timp am încercat să mă recuperez, dar până la un anumit punct, când am spus că e suficient. Când vorbesc cu alți sportivi care s-au retras, îmi spun că le-a luat doi ani să se pregătească de retragere. Eu însă trec prin acest proces acum”, a mai spus Juan Martin del Potro.

L-a bătut pe Roger Federer în finala de la US Open

În 2009, la doar 21 de ani, Juan Martin del Potro atingea apogeul carierei și îl învingea în 5 seturi pe , scor 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2 în finala de la US Open.

În ciuda problemelor, Juan Martin del Potro se motivează și încearcă să treacă peste obstacole. „Asta e realitatea mea, care e dură, e tristă, dar întotdeauna încerc să-mi îmbunătățesc starea, iar noua mea provocare e să trăiesc în cea mai bună manieră posibilă, inclusiv psihologic, în ciuda problemei mele”, a declarat Juan Martin del Potro.

Fostul tenismen argentinian, , a adunat peste 25 de milioane de dolari din tenis și a câștigat 22 de titluri ATP. Juan Martin del Potro a obținut și două medalii la jocurile olimpice, bronz în 2012 la Londra și argint în 2016 la Rio.