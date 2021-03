Juan Martin del Potro nu renunță. Nu a mai jucat de un an și 9 luni, dar visează la JO de la Tokyo

Juan Martin del Potro își pregătește revenirea în circuitul sportiv de performanță. Chinuit de accidentări, argentinianul nu a mai jucat din iunie 2019, dar speră să evolueze la JO din această vară.

În urmă cu trei ani, specialiștii spuneau despre del Potro că ar fi singurul jucător capabil să spargă Big 4-ul mondial format din Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray și Roger Federer.

S-a accidentat în 2019 și de atunci nu a mai jucat nici un meci. S-a operat la genunchi și a urmat o serie nesfârșită de tratamente de recuperare. Niciunul nu a dat rezultatele dorite, iar pandemia de coronavirus i-a îngreunat și mai mult deplasarea la clinici performante.

JO de la Tokyo, obiectivul pentru 2021

Juan Martin del Potro are un singur trofeu major în carieră, titlul la Flushing Meadows cucerit tocmai în 2009. Spune însă, că cel mai fericit a fost atunci când a câștigat cele două medalii olimpice, bronzul la Londra (2012) și argintul de la Rio (2016).

În încercarea de e reintra în circuitul mondial, argentinianul a mărturisit că prezența la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din această vară, a devenit obiectivul prioritar pentru el.

”Jocurile Olimpice mă împing de la spate, este cea mai mare motivație pe care o am. Dacă nu ar fi fost amânate pentru acest an, nu aș fi fost prezent. Doar la asta mă gândesc și indiferent ce spune corpul meu, vreau să fiu la Tokyo. Simt că merit să fiu pe acea scenă, la Jocurile Olimpice”, a declarat del Potro pentru AS.

Și în 2015 a fost la un pas să se retragă

De-a lungul carierei Juan Martin del Potro nu a putut să se exprime la adevărata lui valoarea. Accidentările au venit una după alta și i-au pus la grea încercare încrederea în propriile forțe.

”Am fost aproape să renunț la sport în 2015 pentru că nu găseam o cale să rezolv o problemă la încheietura mâinii. Am suferit mult. Am trecut prin depresii timp de câteva luni. Nu mă așteptam la acest gen de emoții, dar până la urmă am revenit”, a mai spus del Potro pentru sursa citată.

Nici în prezent argentinianul nu este nici măcar la 70% din potențial, dar având experiența anterioară este convins că va reuși să depășească și acest moment de cumpănă.

”Am încercat o mulțime de tratamente alternative, am avut intervenții chirurgicale și încă nimic nu a funcționat. Nimic nu m-a ajutat să joc din nou. E frustrant să vezi meciurile la televizor când îți dorești atât de mult să fii acolo. Încerc să mă descurc cât mai bine din punct de vedere psihic”, a mai spus del Potro pentru AS.