Sport

Scandal diplomatic înainte de Israel – Irlanda din Liga Națiunilor! S-a cerut boicotarea meciului: „Jucăm împotriva genocidului!”

Probleme uriașe înainte de meciul Israel - Irlanda din Liga Națiunilor! Irlandezii nu au vrut să se prezinte la partidă și decizia finală a fost luată după o ședință de mai bine de 4 ore
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.09.2026 | 18:05
Scandal diplomatic inainte de Israel Irlanda din Liga Natiunilor Sa cerut boicotarea meciului Jucam impotriva genocidului
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Scandal diplomatic înainte de Israel - Irlanda din Liga Națiunilor! S-a cerut boicotarea meciului. Foto: Hepta
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Meciul Israel – Irlanda din etapa a doua din Liga Națiunilor, Liga B, Grupa 3, a fost programat să se dispute duminică seară, de la ora României 21:45, în Ungaria, la Debrecen. Doar că s-a pus problema ca irlandezii să boicoteze partida, la solicitarea portarului Gavin Bazunu (24 de ani), în contextul în care statul irlandez susține cauza palestiniană în războiul din Fâșia Gaza.

Irlanda a vrut să boicoteze meciul cu Israel din Liga Națiunilor

În cursul zilei de sâmbătă, în acest sens au fost purtate discuții ample, de mai bine de patru ore, între jucători, staff și reprezentanții Federației. Din acest motiv, programul media a fost afectat. La final, a existat un vot și astfel s-a decis ca în cele din urmă Irlanda să se prezinte totuși la acest meci.

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„Aș vrea să îmi prezint scuzele față de presă pentru întârzierea și întreruperile de azi. Este o perioadă provocatoare. Echipa a fost în Pristina ieri (n.r. după meciul împotriva Kosovo). O discuție amplă s-a petrecut, iar consensul a fost să facem totuși deplasarea în Ungaria. A fost o ședință de două ore.

În această dimineață un jucător și-a exprimat disconfortul către antrenor și și-a indicat intenția de a nu face parte din lot. Noul context a necesitat timp și deliberări pentru ca echipa să ia o decizie. Ce a urmat au fost alte patru ore de discuții, în principal cu jucătorii, dar și cu staff-ul și conducerea Federației.

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Mai multe poziții au fost prezentate. Avem respect total față de dreptul tuturor de a avea opinii pe seama acestui subiect. În final, în ultimele 90 de minute am pus la cale un vot al echipei în sensul participării la următoarele meciuri. O majoritate largă (n.r. în sensul disputării acestui meci cu Israel) a fost rezultatul. Federația a luat decizia de a participa la aceste partide”, a explicat David Courell, directorul Federației Irlandeze de Fotbal, potrivit Daily Mail. 

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Gavin Bazunu nu va juca în meciul de la Debrecen

Portarul de la Bolton a fost singurul jucător irlandez care nu s-a antrenat sâmbătă. Astfel, sunt șanse foarte mari ca el să nu facă parte din lotul pentru această partidă, după cum a explicat chiar selecționerul naționalei Irlandei, islandezul Heimir Hallgrimsson (59 de ani): „În această dimineață unul dintre jucători s-a răzgândit. Restul fotbaliștilor se antrenează azi. Echilibrul s-a schimbat prin această chestiune, este o discuție în desfășurare.

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Nu avem încă o concluzie. Vor mai fi discuții diseară și mâine.. Este o situație unică”. În trecutul apropiat, Hallgrimsson a făcut câteva declarații controversate vizavi de aceste dueluri cu Israel din Liga Națiunilor, spunând la un moment dat, printre altele, chiar că: „Vom juca împotriva genocidului”. 

Televiziunea irlandeză va boicota meciul cu Israel

Potrivit Le Parisien, televiziunea publică din Irlanda și postul național de radio din această țară (RTE) au decis să nu ofere comentarii la această partidă de la Debrecen, după ce în acest sens au fost înregistrate în ultima perioadă mai multe solicitări dinspre cetățeni în această direcție. O petiție publică realizată din acest punct de vedere a adunat într-un timp scurt aproximativ 17.000 de semnături. Din naționala israeliană face parte la această acțiune și Nikita Stoinov, fundașul central de la Dinamo. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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