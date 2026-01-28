Jucărie pentru bebeluși interzisă în SUA, vândută în România: peste 30 de cazuri de sufocare. Specialiștii avertizează: „Ar trebui să fie informați”

ADVERTISEMENT

O jucărie pentru bebeluși creată în stil montessori, de dentiție, a fost retrasă de pe piața din Statele Unite, după ce au fost sesizate peste 30 de cazuri de sufocare. Deși astfel de produse sunt promovate ca fiind jucării produse din materiale naturale, non-toxice, ce ajută la îmbunătățirea abilităților senzoriale și motorii ale celor mici, ele pot reprezenta un pericol real. Cum explică specialiștii faptul că aceasta încă este disponibilă în România.

Jucărie pentru bebeluși, retrasă de pe piață

O jucărie de dentiție pentru bebeluși, creată în stil montessori, fabricată în China, a fost retrasă de pe piața din Statele Unite, după ce Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA (CPSC) a stabilit că produsul prezintă un risc grav de sufocare și potențială moarte pentru copiii mici. Jucăria a fost vândută exclusiv pe Amazon între iunie și octombrie anul trecut, la prețuri cuprinse între 10 și 16 dolari, notează

„Jucăriile de dentiție rechemate încalcă standardul obligatoriu pentru jucării, deoarece șnururile din silicon sunt mai mici decât cele permise. Șnururile din silicon pot ajunge în partea din spate a gâtului și se pot bloca, prezentând un risc de detresă respiratorie, pericol grav de sufocare și deces”, se arată pe site-ul oficial .

În același timp, CPSC a declarat că a primit, mai exact, 32 de rapoarte despre incidente de sufocare cu acea jucărie. Nu se știe dacă există cazuri și de deces. Jucăria este în formă de disc, de culoare alb-gălbui, cu o bilă roșie sau albastră în centru și are șase șnururi lungi din silicon multicolor care sunt mobile. De asemenea, produsul include inele colorate care se rotesc și butoane moi.

Jucăriile create în stil montessori sunt concepute pentru a stimula învățarea autonomă, concentrarea și dezvoltarea abilităților practice, senzoriale și cognitive la copii. Adesea, ele sunt fabricate din materiale naturale, precum lemn, bumbac, lână, metal sau sticlă.

86% din jucăriile vândute în online în UE sunt periculoase

Într-un raport anual publicat miercuri, Toy Industries of Europe (TIE) a constatat că, din 70 de jucării cumpărate, 86% prezintă un real pericol pentru . Toate au fost comandate online și includ substanțe chimice toxice. De asemenea, s-a constatat că existau componente ce puteau fi desprinse și, ulterior înghițite, ce provoacă leziuni interne grave, conform Financial Times.

„Ceea ce este ilegal offline este la fel de ilegal și online, însă atunci când vânzătorii își au sediul în afara UE, adesea nu există nimeni care să poată fi tras la răspundere”, a declarat Catherine Van Reeth, directorul general al TIE.

Produsele au fost cumpărate de pe șapte platforme populare: AliExpress, Amazon Marketplace, Cdiscount din Franța, Fruugo din Marea Britanie, Joom din Letonia, . Legislația UE nu trage la răspundere platformele în sine pentru bunurile vândute de la vânzătorii terți.

„Jucăriile periculoase continuă să apară în ciuda unei multitudini de reguli. Legislația privind siguranța jucăriilor are lacune serioase și clauze inaplicabile care ajung în beneficiul comercianților necinstiți. Copiii și producătorii de jucării cu reputație bună sunt în continuare cei care plătesc prețul pentru reguli care nu se aplică vânzătorilor din afara UE prin intermediul platformelor online”, a adăugat ea, conform sursei citate.

Jucăria pentru bebeluși interzisă în SUA, dar comercializată în România

La o scurtă căutare pe Google, putem observa cum jucăria de dentiție pentru bebeluși este comercializată pe diferite site-uri din România, pe platforme precum eMAG și Altex, dar și pe alte site-uri cu produse pentru copii. Aceasta se găsește la diferite prețuri cuprinse între 30 și 70 de lei. Cu toate acestea, descrierile la secțiunea de caracteristici pot diferi de la un site la altul, în funcție de produsul pus la dispoziție. Jucăriile pot fi din plastic sau silicon și pot avea diferențe la culori și dimensiune.

De ce jucăria este interzisă în SUA, dar este vândută în România

Contactat de FANATIK, președintele InfoCons, Sorin Mierlea, a explicat cum este posibil ca un produs să fie retras de pe piață sau interzis în Statele Unite, însă în România să nu existe nicio alertă. Acesta a declarat faptul că Statele Unite și Uniunea Europeană funcționează pe standarde diferite. Ceea ce este permis în SUA poate să nu fie și în UE și invers. Cu toate acestea, există posibilitatea ca și la noi să apară o alertă cu privire la același produs. În acest caz, însă, este posibil ca produsele să fie asemănătoare, însă să difere anumite caracteristici, ceea ce îl face acceptat în UE.

„Ceea ce este sigur, ceea ce este clar, în momentul în care o anumită regiune, o anumită zonă geografică, un anumit stat sau în anumite acorduri comerciale, anumite produse sunt identificate ca periculoase, eu cred că ar trebui să fie informați de îndată consumatorii, fiindcă e clar că dacă o autoritate publică a identificat un produs cu neconformități grave și sunt notificate în sisteme de alerte, ar trebui interzise sau măcar puse la dispoziția consumatorilor aceste informații.

Dar, de multe ori, același produs care pare aproape similar s-ar putea să deplinească și să aibă anumite caracteristici, anumite ingrediente sau anumite vopseluri utilizate care se difere de la regiune la regiune”, a declarat Sorin Mierlea, președintele InfoCons.

În același timp, Sorin Mierlea a menționat faptul că pe produsele conforme apare inscripția „CE”, ceea ce înseamnă că pot fi comercializate în Uniunea Europeană. Cu privire la alertele la produsele periculoase, ele pot fi identificate pe platforma Comisiei Europene, la secțiunea Safety Gate. De asemenea, Mierlea menționează că și pe aplicația InfoCons pot fi identificate produsele problematice cu scanarea codului de bare.