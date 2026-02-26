Jucării periculoase: peste 80 de alerte pentru produsele vândute pe Shein. „Nu întotdeauna toate autoritățile își fac treaba la timp”

ADVERTISEMENT

InfoCons Protecția Consumatorilor atenționează cu privire la alertele emise în legătură cu diferite produse vândute pe Shein. Printre cele mai periculoase sunt cele destinate copiilor. Acestea prezintă diferite riscuri, de la sufocare, la un risc chimic.

Categoriile de produse periculoase vândute pe Shein

Potrivit , există peste 80 de Alerte Europene privind diferite categorii de produse neconforme vândute pe Shein. Cele mai problematice fac parte din categoria jucăriilor. 64,63% dintre cele găsite pe platformă reprezentau un pericol pentru cei mici. De asemenea, 10,98% au reprezentat produsele din categoria de îmbrăcăminte, textile și articole de modă. Pe poziția a treia se află bijuteriile – 9,76% nu respectă normele și sunt periculoase.

ADVERTISEMENT

În același timp, au fost emise alerte și pentru articolele destinate îngrijirii copilului și pentru echipamentele pentru cei mici. Nereguli au fost identificate și pentru echipamente sportive, aparate și echipamente electrice, echipamente de protecție, gadgeturi și ghirlande luminoase. În același timp, InfoCons arată și care sunt cele mai frecvente riscuri la care sunt supuși clienții în momentul în care achiziționează astfel de articole.

48,78% dintre produsele vândute pe Shein prezentau un risc de sufocare, iar 35,37% dintre ele prezentau un risc chimic. În același timp, 6,10% puteau provoca leziuni, iar 4,88% prezentau un risc de mediu. Raportul mai arată că au existat articole (2,44%) care prezentau un risc de arsuri, dar și de șoc electric și strangulare (1,22%). Țara de origina a majoritatea articolelor este China (90,24%), iar pentru 9,76% dintre ele țara de proveniență este necunoscută.

ADVERTISEMENT

Cât de mult protejează legea consumatorii

FANATIK l-a contactat pe președintele InfoCons, Sorin Mierlea. Acesta a declarat faptul că, din punct de vedere legal, România are unul dintre standardele cele mai înalte din punctul de vedere al protecției consumatorilor. Cu toate acestea, el subliniază că autoritățile mai au scăpări și nu reușesc întotdeauna să ferească oamenii de anumite produse neconforme.

ADVERTISEMENT

„Nu întotdeauna toate autoritățile își fac treaba la timp, de la cele din punctele de frontieră, până la autoritățile de linie care ar trebui să controleze mai bine înainte de a ajunge produsul la raft. Este o discuție. Dar pe cealaltă parte, faptul că la nivelul Uniunii Europene avem această bază de date, de notificări, de alerte de la fiecare stat membru din Uniunea Europeană, iar astăzi, pe aceste platforme online, oricând poți să cumperi din Spania, din Germania, sau de oriunde, sau din afara spațiului Uniunii Europene, cred că și noi, în calitatea noastră de consumatori, putem, dar mai ales cred că avem obligația, nu numai dreptul, de a verifica produsul înainte”, a explicat președintele InfoCons, Sorin Mierlea.

În același timp, acesta menționează că românii au la dispoziție aplicația europeană de protecție a consumatorilor. Se scanează codul de bare, astfel că apar toate informațiile despre acel lucru, dacă este încadrat la „alerte”. Acest lucru este valabil pentru toate categoriile de produse.

ADVERTISEMENT

„Avem aplicația europeană de protecție a consumatorilor, care doar scanând codul de bare, automat ai toate informațiile, dacă produsul este într-o alertă, vezi inclusiv fotografia, iar dacă nu este, spune că nu este. Ceea ce înseamnă că când cumpărăm pampers pentru copii, cumpărăm un covor sau un preș la baie, cumpărăm săpunul sau cumpărăm un parfum, cumpărăm un lănțic sau cumpărăm un mărțișor, cumpărăm perdele sau cumpărăm o anvelopă, cumpărăm un telefon sau o husă de telefon, cred că nu ne ia foarte mult să facem o scanare a codului de bare pentru produsul respectiv, ca să validăm și noi, ca și consumatori, dacă da sau nu acel produs este sau nu într-un sistem de alertare”, a mai menționat Sorin Mierlea.

Cine este tras la răspundere în cazul unui accident cu un produs neconform

Așa cum s-a observat din raportul InfoCons, printre cele mai problematice produse, dacă nu chiar cele mai periculoase, sunt, de fapt, . În acest context, în cazul unui accident, Sorin Mierlea susține că agentul economic este cel tras la răspundere. Astfel, acesta subliniază că la momentul actual Comisia Europeană trage la răspundere platforma Shein prin diverese interdicții ori .

„Agentul economic care a pus la comercializare produsul respectiv, iar agentul economic poate să cheme în garanție producătorul, importatorul sau distribuitorul. Dar cred că e important să-și facem cumva să nu ajungem în acea situație și pentru asta autoritățile ar trebui să fie mai vigilente, dar și noi ca și consumatori și nu în ultimul rând departamentele de achiziții care fac achizițiile de produse și le lansează după aceea în vânzare, că e un mall, că e un magazin sau sunt platforme online”, a mai afirmat Sorin Mierlea pentru FANATIK.