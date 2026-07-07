Jucase doar 28 de minute până la Mondiale! Drama prin care a trecut eroul Spaniei din partida cu Portugalia

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Spania a învins Portugalia, scor 1-0, și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Ibericii vor întâlni Belgia, care a surclasat SUA, scor 4-1, într-un meci marcat de

Mikel Merino a crezut că va rata Mondialul

Rodri i-a trimis lui Ferran Torres, iar acesta i-a pasat excelent lui Merino, care a finalizat cu calm, deschizând scorul. Era minutul 90+1 şi lusitanii lui Cristiano Ronaldo nu au mai putut face nimic în cele câteva minute rămase.

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Imediat după fluierul final, Mikel Merino a alergat din nou la steagul de la colț pentru a sărbători. Această imagine este familiară fanilor spanioli. Este aceeași sărbătoare pe care tatăl său, Ángel Miguel Merino, a brevetat-o după ce a marcat un gol important pentru Osasuna, acum 33 de ani.

De data aceasta, Merino a recreat acel moment special nu doar pentru a-i aduce un omagiu tatălui său, ci și ca un cadou fiului său de două luni, Marco. Mikel a traversat o perioadă extrem de dificilă în prima parte a acestui an.

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Spaniolul jucase doar 28 de minute înainte de turneul final

Fotbalistul lui Arsenal crezut odată că va rata Cupa Mondială după ce a suferit o fractură, în luna ianuarie. Accidentarea l-a obligat să folosească cârje timp de două luni. Până să se prezinte la naționala Spaniei, el a jucat doar 28 de minute.

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După meci, Merino a recunoscut că momentul i-a adus aminte de tot, de la luptele cu accidentările până la distanța față de familie și imposibilitatea de a-și vedea fiul crescând. „Ce mod mai bun de a sărbători? Îți amintești de toate momentele bune și rele. Am trecut prin clipe dificile anul acesta, dar acum, după nașterea fiului meu și faptul că nu am putut fi alături de cel mic în timp ce creștea, îmi găsesc puterea tocmai în aceste lucruri”, a declarat Mikel Merino pentru DAZN.

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A dat un gol foarte important și la EURO 2024

Deși a fost prezent în finala Ligii Campionilor, Merino nu a jucat deloc. Când s-a alăturat echipei naționale nu era complet recuperat, dar selecționerul a crezut în el. Mikel e unul dintre favoriții lui. L-a avut și la U19 și al U21 și împreună au devenit campioni europeni. Merino a fost apoi, la EURO 2024, unde a reușit un gol foarte important, marcând cu capul, în prelungirile meciului cu Germania, din sferturile de finală și asigurând calificarea Spaniei.

Acum a fost din nou omul providențial al Spaniei. La final, el s-a bucurat purtând la gât o eșarfă roșie. În Pamplona, ​​orașul natal al lui Merino, victoria Spaniei a venit chiar în ziua deschiderii festivalului San Fermín. La mii de kilometric distanță de Dallas, oamenii, îmbrăcați în hainele tradiționale, cu cămăși albe și eșarfe roșii, au sărbătorit împreună faptul că eroul orașului lor a trimis Spania în sferturile Cupei Mondiale.

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Mikel Merino joacă acum la Arsenal, campioana Angliei, a rămas atașat de locurile natale. Mijlocașul de 30 de ani a început fotbalul la Osasuna, și-a încercat norocul la Borussia Dortmund și Newcastle, dar s-a consacrat la Real Sociedad, unde a avut cea mai consistentă perioadă a carierei lui (2018-2024).