„Jucați la victorie, Getafe nu e Barcelona!” Eugen Neagoe și Eugen Trică îi îndeamnă pe olteni să-i ia tare pe spanioli 

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Universitatea Craiova debutează joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, în noua ediție a grupei de Conference League. În Bănie poposește locul 14 din La Liga, Getafe. Eugen Neagoe (59 de ani) și Eugen Trică (50 de ani) foști jucători și antrenori în Craiova, în prezent analiști FANATIK, sunt de părere că elevii lui Filipe Coelho nu trebuie să se teamă de echipa spaniolă. Cei doi au adus și mai multe argumente solide în acest sens.

Foștii jucători de la U Craiova, convinși că elevii lui Coelho pot scoate un rezultat pozitiv cu Getafe în Conference League

Universitatea Craiova a învins la limită, scor 1-0, duminică, la Miercurea Ciuc, pe Csikszereda, și a ajuns la 4 victorii consecutive în SuperLiga. Oltenii au avut un meci extrem de complicat în runda cu numărul 11, marcând destul de târziu golul celor 3 puncte, prin nou-intratul Simon Elisor (27 de ani). Pentru campioană urmează acum un test mult mai dificil. Joi, 15 octombrie, în Bănie vine Getafe, în prima etapă a grupei de UEFA Conference League.

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Acest meci a fost întors pe toate fețele și analizat în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Oameni de fotbal cu trecut important în Bănie, precum Eugen Neagoe, Eugen Trică și Mihăiță Pleșan și-au spus direct părerea despre misiunea românilor contra echipei din La Liga. În opinia lui „Geană”, de la Miercurea Ciuc. „Cu siguranță că meciul cu Getafe va fi diferit. Dacă ne uităm la Craiova cu FCSB observăm diferență mare între evoluția oltenilor de acum câteva săptămâni în comparație cu prestația cu Csikszereda”.

La rândul său, Mihăiță Pleșan speră ca U Craiova să aibă o față diferită în competiția europeană. „Vreau să văd o echipă mobilizată, hotărâtă. Este un adversar greu, dar nu e imposibil. Sunt convins că stadionul va fi plin și Craiova poate să scoată un rezultat bun. Getafe e o echipă care stă bine în teren, joacă bine contraatacul, dar au și ei slăbiciunile lor”, spune fostul jucător al Craiovei.

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U Craiova ar trebui să joace la victorie cu Getafe, în Conference League. Eugen Neagoe și Eugen Trică, convinși că oltenii nu trebuie să se teamă de spanioli

Eugen Trică, lansat în fotbalul mare de Craiova, nu se teme deloc de faptul că . Acesta spune că fotbaliștii campioanei României nu trebuie să se teamă deloc și să joace la victorie: „Ne speriem de Getafe? Eu, dacă aș fi jucător la Craiova, în momentul de față aș intra să câștig meciul. Nu intru cu gândul că vine Getafe din Spania. (n.r. Un egal ar fi prea puțin…) Cam asta ar trebui să fie mentalitatea. Să intri și să câștigi meciul. Jucați la victorie, Getafe nu e Barcelona!”, afirmă Trică.

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Un alt fost jucător și antrenor în Bănie, Eugen Neagoe, întărește poziția lui Trică și spune că Getafe nu este deloc o sperietoare. A venit cu argumente solide în acest sens: „Uitați-vă la rezervele pe care Getafe le-a avut la meciul cu Barcelona (n.r. din etapa 8 de La Liga, scor 3-0 pentru catalani). Sunt numai copii de 18 – 19 ani. Getafe, din punctul meu de vedere, este o echipă modestă. Chiar dacă vine din Spania. Eu spun că U Craiova nu pierde acest meci. Dacă Craiova juca cu Villarreal, cu Betis, da, dar ăștia (n.r. Getafe) nu sunt într-o formă bună”.