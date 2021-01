Jucătoare de top din circuitul WTA, suspendată pentru dopaj! Halep i-a fost adversară în 2020

Jucătoarea de tenis Dayana Yastremska, ocupanta locului 29 în clasamentul WTA, a fost suspendată provizoriu pentru dopaj, după ce a fost depistată pozitiv la un control efectuat în luna noiembrie a anului trecut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ucraineanca în vârstă de 29 de ani a fost adversara Simonei Halep în turul trei al turneului de la Roma, românca impunându-se cu 7-5, 6-4.

Considerată o mare speranță a tenisului, Yastremska are și o carieră muzicală, ea lansând o melodie pe Youtube, care a adunat peste 400.000 de vizualizări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Suspendare pentru dopaj pentru o jucătoare importantă din circuitul WTA

Însă, startul anului 2021 a venit cu o veste extrem de tristă pentru Dayana Yastremska, aceasta fiind suspendată provizoriu de Federația Internațională de Tenis, jucătoarea fiind depistată pozitiv cu mesterolon la un control efectuat la 24 noiembrie 2020, în afara circuitului WTA.

Mesterolonul este un medicament controversat cu androgeni și steroizi anabolizanți, utilizat pentru tratarea nivelului scăzut de testosteron. De asemenea, mai este folosit și pentru a trata infertilitatea masculină.

ADVERTISEMENT

Jucătoarea ucraineană în vârstă de 20 de ani este suspendată provizoriu începând din acest moment și are dreptul să facă apel la această decizie. Sportiva încă nu a contestat oficial hotărârea, dar a ținut să facă un anunț pe rețelele de socializare.

”Cu câteva zile în urmă am primit o notificare de la ITF că am fost testată pozitiv cu mesterolon. Afirm cu tărie că nu am folosit niciodată medicamente care să-mi îmbunătățească performanța sau substanțe interzise”, a scris Yastremska pe contul de Twitter.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ea mai precizează că a încheiat anul 2020 participând la turneul de la Linz, cu două săptămâni înainte de a fi găsită pozitiv, acolo unde a testul antidoping a fost negativ. ”Având în vedere concentrația scăzută și testul meu negativ cu două săptămâni mai devreme, am bănuiala că rezultatul este în concordanță cu o formă de contaminare”, a mai scris sportiva.

Dayana Yastremska a câştigat trei titluri de WTA în carieră. S-a impus în 2019 la Hua-Hin și Strasbourg, după ce lua primul trofeu al carierei la Hong Kong, în 2018. În 2020, ucraineanca a jucat o finală, împotriva lui Ashleigh Barty, la Adelaide, dar a fost învinsă.