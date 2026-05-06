Jucătoarea care a câștigat 49 de milioane de dolari amenință cu greva! Motivul nemulțumirii ia amploare

Aryna Sabalenka, liderul clasamentului WTA, este pregătită să boicoteze turneele de Grand Slam, din motive financiare. Sportiva din Belarus a câștigat până, la 28 de ani, suma de 49.165.000 dolari, fiind pe locul doi în clasamentul all-time al jucătorelor de tenis.

Aryna Sabalenka amenință cu boicotul marilor turnee

Motivul supărării ei este distribuţia inechitabilă a veniturilor. „Am oferit spectacol. Fără noi, nu ar exista turnee, fără noi, nu ar exista divertisment. Cred că merităm să fim plătite mai bine”, a declarat

„La un moment dat, va trebui să boicotăm dacă aceasta este singura modalitate de a ne apăra drepturile”, a continuat Aryna. „Dacă un boicot devine necesar, cred că noi, jucătoarele, ne putem uni, pentru că unele lucruri care se întâmplă la turneele de Grand Slam sunt cu adevărat nedrepte faţă de noi”, a mai spus ea.

Jucătorii cer 22% din veniturile generate

Anul trecut în aprilie, jucători şi jucătoare de top din circuitele ATP şi WTA au semnat împreună o scrisoare adresată organizatorilor celor patru turnee de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open) în care au cerut o distribuţie mai echitabilă a veniturilor. Ei au solicitat creşterea cotei pentru jucători la 22%.

Jucătorii au mai cerut de asemenea crearea unui fond de pensii pentru finanţarea pensionării, a asistenţei medicale şi a concediului de maternitate şi implicarea în deciziile care îi afectează. În urma acestui fapt, organizatorii turneului de la Roland Garros au decis să mărească premiile în bani cu 5,4% faţă de 2024, ajungând la 56,4 milioane de euro.

2,8 milioane de euro pentru câștigătorii de la Roland Garros

Săptămâna aceasta, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz şi Alexander Zverev, dar și Aryna Sabalenka, şi-au exprimat nemulțumirea într-o nouă scrisoare. Ei cred că, având în vedere veniturile estimate la peste 400 de milioane de euro în acest an, e anormal ca ponderea premiilor plătite jucătorilor să rămână la 15%, mult sub 22%, cât solicită ei.

Cele patru turnee de Grand Slam – Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon şi US Open – sunt singurele evenimente din circuitul ATP care oferă premii în bani la fel pentru bărbaţi şi femei.

Finaliştii primesc 1,4 milioane euro, iar semifinaliştii câte 750.000 euro.