Jucătoarea care s-a referit la bustul Simonei Halep a semnat cu Only Fans: “Tenisul întâlneşte senzualitatea, întotdeauna cu stil”

Jucătoarea franceză de tenis, Oceane Dodin, aflată acum pe locul 476 mondial, dar care a fost în Top 50 WTA, a anunţat că va fi sponsorizată de OnlyFans. Ea s-a întors în competiţii de câteva săptămâni, după nouă luni de absenţă din cauza unei probleme la urechea internă.
Jucătoarea de tenis, în vârstă de 29 de ani, originară din Lille, și-a dezvăluit intenţiile. „O lume în care tenisul întâlneşte senzualitatea, întotdeauna cu stil”. Şi a precizat: „Stilul meu este puterea şi îndrăzneala pe teren”
Vestea a venit după ce franțuzoaica a dezvăluit că a suferit și o operație de de augmentare mamară. ”Este ceva ce îmi doream să fac de mult timp. Am profitat de această pauză, pentru că, având în vedere că trebuie să te oprești aproximativ două luni după operație, în plin sezon nu era posibil.
Mi-am spus: «Dacă tot trebuie să mă opresc șase luni, mai bine fac ce vreau». Prefer să o fac acum decât la 40 de ani, când îmi voi fi încheiat cariera. Toată lumea mi-a spus: «Nu vei mai putea juca». Dar nu este așa, nu mă deranjează în timpul meciurilor.
Există bustiere adaptate. În schimb, la Simona Halep, sânii erau foarte, foarte mari, ceea ce o deranja. Probabil sunt prima jucătoare care joacă cu implanturi mamare, dar trebuie să existe un început pentru toate”, a declarat Oceane Dodin, pentru RMC Sport.
Cu peste 78.000 de abonaţi pe Instagram, Océane Dodin publică de câţiva ani fotografii cu ea, care depăşesc cadrul tenisului. Ea este una dintre primele jucătoare active care a încheiat acest tip de parteneriat.
Lansată în 2016, platforma online Only Fans oferă conţinut plătit pentru abonaţii săi şi numără astăzi peste 300 de milioane de utilizatori. Serviciul găzduieşte în principal conţinut erotic, dar nu numai.
Creatorii de conţinut folosesc această platformă și pentru a-şi împărtăşi noutăţile într-un mod diferit. OnlyFans are parteneriate cu sportivi, în special din MMA, dar a intrat și în lumea tenisului. Controversatul Nick Kyrgios este un utilizator obişnuit.
Francezul Alexandre Muller, numărul 42 mondial, a încheiat şi el un parteneriat cu platforma. „OnlyFans îmi permite să-mi plătesc antrenorii şi să-mi iau preparatorul fizic mai des la turnee”, a explicat el pentru L’Equipe.