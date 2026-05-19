Jucătoarea cu 22 de trofee de Mare Șlem care a fost angajată de Lidl. Ce avere impresionantă are fosta tenismenă

De-a lungul anilor, mai multe vedete din lumea filmului, din modă sau din sport au fost cooptate în fel și fel de campanii ale marilor lanțuri de supermarketuri. Recent, o jucătoare de tenis legendară, cu 22 de trofee de Mare Șlem în palmares, a fost angajată de Lidl. Ce sarcină a primit aceasta.

În procesul său de extindere și de acoperire a unei arii largi de public, lanțul de magazine Lidl a inițiat colaborări cu mai multe vedete din diferite sfere de activitate. Cel mai nou nume intrat pe această listă este cel al unei legende din tenis. E vorba de uriașa sportivă a Germaniei Steffi Graf, ajunsă la vârsta de 56 de ani.

Nemțoaica s-a retras din activitate în 1999. De atunci până în prezent, fosta campioană din ”sportul alb” a avut foarte multe colaborări comerciale. Cu toate acestea, ea a fost mereu discretă în ceea ce privește aparițiile publicitare în media. Acum, lucrurile par a se schimba. Cei de la Lidl au optat pentru o consolidare a imaginii în zona sportului și a stilului de viață activ. Datorită acestui aspect, au ales-o pe Steffi Graf drept ambasador pentru brandul propriu de articole sportive, Crivit.

La începutul lui 2026, mare care acoperă peste 30 de țări. Aceasta a venit cu sub sloganul "Find your move" (Găsește-ți mișcarea). Potrivit celor de la publicația , în Marea Britanie acest brand al Lidl se vrea a fi un concurent direct pentru deja celebrul Decathlon.

Crivit este marca proprie de sport a Lidl care generează deja circa 1,5 miliarde de euro pe an. Lanțul de supermarketuri a avut succes cu marca de unelte Parkside și vrea să repete modelul în categoria sport. Steffi Graf se potrivește perfect cu valorile pe care le promovează: mișcare din plăcere, nu din presiune, echilibru, motivație interioară și un stil de viață activ. În plus, ea este o legendă germană (ca și Lidl), cu o imagine impecabilă, ceea ce dă credibilitate și calitate percepută produselor accesibile. ”Faptul că Steffi Graf a ales Lidl pentru a-și răspândi misiunea este un semn important de apreciere și, în același timp, o dovadă a standardelor noastre de calitate”, a spus un oficial Lidl.

Cât de uriașă a fost Steffi Graf în tenis

Născută pe 14 iunie 1969, Stefanie Maria Graf (Steffi Graf) este una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului. A câștigat 22 de titluri majore la simplu, al doilea cel mai mare număr de titluri feminine câștigate la simplu de la începutul erei WTA și al treilea cel mai mare număr din toate timpurile.

Anul 1988 a fost unul care cu greu va fi egalat vreodată. Atunci, Graf care a realizat Golden Slam-ul. A câștigat toate cele patru titluri majore de simplu: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open. În plus, a mai luat și medalia de aur olimpică în același an calendaristic. Graf este singura jucătoare de tenis care a câștigat fiecare turneu major de simplu de cel puțin patru ori. Nici pe tabloul ATP nu s-a mai înregistrat vreodată așa ceva.

Ce alte vedete au mai fost ”angajate” de Lidl pentru promovarea de produse

În afară de Steffi Graf, cei de la Lidl au mai colaborat în ultimii ani cu mai multe vedete internaționale pentru diverse campanii și branduri proprii. Însuși Andre Agassi, soțul lui Steffi Graf, a devenit din 2026 ambasador pentru gama Silvercrest (electrocasnice și produse de bucătărie). Fostul jucător de tenis american a lansat o campanie internațională mare.

Apoi, fotomodelul Heidi Klum, 52 de ani, a fost una dintre cele mai vizibile imagini Lidl în campanii de modă și lifestyle, mai ales pentru colecții vestimentare. A fost implicată în linia de modă Esmara by Heidi Klum. Nu în ultimul rând, legenda cinematografiei, Arnold Schwarzenegger, apare în campaniile pentru brandul de scule și bricolaj Parkside al Lidl.