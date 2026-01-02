Jucătoarea de handbal care și-a schimbat părerea despre România, după transfer: ”Nu era prima opțiune”

ADVERTISEMENT

Mireya Gonzalez evoluează pentru Dunărea Brăila, după ce anterior a semnat cu Râmnicu Vâlcea. Jucătoarea de handbal de 34 de ani recunoaște că și-a schimbat părerea despre România, imediat după transfer.

Sportiva din Spania, părere sinceră despre țara noastră

În 2019 a ajuns pentru prima oară în țara noastră. Mireya Gonzalez este o sportivă originară din Spania care a venit în România cu inima strânsă. Jucătoarea nu se gândea că va face acest pas radical în cariera sa.

A îndrăznit să facă această schimbare odată cu semnarea cu Râmnicu Vâlcea. Apoi, în 2022 a ajuns la , precizând că a rămas impresionată de ospitalitatea românilor. Tânăra nu se aștepta să fie primită așa de bine.

„România! Am avut o părere complet diferită înainte. Pentru handbaliste România nu era prima opțiune. Acum îmi pare rău că am avut astfel de gânduri. Le-am spus tuturor că oamenii sunt atât de primitori.

Mulți vorbesc engleza, iar cei care nu vorbesc vor face tot posibilul pentru a se face înțeleși și pentru a te ajuta. În Franța sau în Spania nimeni nu vorbește limba engleză! E complicat”, a spus Mireya Gonzalez, în podcastul echipei Dunărea Brăila, scrie .

”Am avut norocul ca Brăila să aibă încredere în mine”

„România e asemănătoare cu Spania din anumite puncte de vedere, popoare latine, primitoare. Nu mă așteptam la asta. Jucam la Vâlcea, nu a fost o poveste obișnuită. Am semnat când eram accidentată.

Eram la recuperare în Barcelona. Am avut norocul ca Brăila să aibă încredere în mine. Intrasem deja în vară, echipele erau conturate în mare parte. Nu mă așteptam. Am ajuns la echipă, în două luni am început antrenamentele.

A fost o nebunie, m-au primit cu brațele deschise. Mă gândeam că există deja bisericuțe. Dar a fost foarte frumos. Sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că au avut încredere în mine”, a mai spus jucătoarea de handbal.

În altă ordine de idei, Mireya Gonzalez a fost numită vicecampioană mondială cu Spania, în anul 2019. În 2015 a câștigat Cupa Challenge cu formația franceză Union Mios Biganos-Begles. În 2018 a bifat Liga Campionilor cu Gyo.

De-a lungul carierei sportive a evoluat la numeroase echipe din Ungaria, înainte de a ajunge în țara noastră. este obișnuită cu trofeele, dar asta nu înseamnă că nu visează să ajungă și mai departe.