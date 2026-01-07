Jucătoarea de la Arsenal care a atras atenția asupra sa, imediat după transfer. Ce au comentat oamenii

ADVERTISEMENT

Smilla Holmberg a fost achiziționată de Arsenal de la Hammarby, Suedia. Tânăra de numai 19 ani este jucătoarea care a atras atenția asupra sa, imediat după transfer. Descoperă ce au comentat oamenii în mediul online.

Sportiva care a semnat cu Arsenal, în vizorul fanilor

Arsenal este un club de fotbal din Londra la care căutare în rândul sportivilor de pretutindeni. Recent, . De asemenea, s-a făcut un transfer și în echipa feminină.

O jucătoare de fotbal, în vârstă de doar 19 ani, a ajuns în vizorul internauților. Imediat după transfer suedeza Smilla Holmberg, un fundaș de mare perspectivă, a primit numeroase comentarii de la cei de pe rețelele de socializare.

Tânăra, care anterior a jucat la Hammarby, a fost primită cu brațele deschise. De asemenea, sportiva care a cucerit în țara sa natală două Cupe și un titlu de campioană a declarat că abia așteaptă să intre pe teren alături de colegele sale.

„An nou. Transfer nou. Smilla Holmberg este un Gunner”, este mesajul transmis de Arsenal, pe Instagram, în dreptul unui videoclip cu jucătoarea de fotbal. „Cel mai nou membru al familiei Arsenal”, a mai notat clubul la o altă postare.

„Bine ai venit, o să-ți placă”, „Fanii Arsenal ar trebui să fie încântați de această semnătură, jucător de top care ne va lipsi enorm la Hammarby”, „Felicitări”, „Era doar o chestiune de timp”.

„Super transfer, tratați-o bine” , „Ce semnare!” sau „Vedetă, bine ai venit în cel mai tare club din lume”, sunt o mică parte dintre comentariile lăsate de internauți, în spațiul online.

Cine e jucătoarea de fotbal care a semnat cu Arsenal

Smilla Holmberg a dezvăluit că a visat mereu să joace pentru Arsenal, iar acum dorința i s-a îndeplinit. este un fundaș laterial extrem de rapid, care impresionează constant pe teren.

În afara antrenamentelor este descrisă de prieteni drept o persoană „cu picioarele pe pământ”. E minunată, apropiații având numai cuvinte de laudă la adresa sa. Sportiva este cea mai tânără marcatoare din istoria Suediei la Campionatul European, la 18 ani și 274 de zile.

„Este un moment foarte special pentru mine și pentru familia mea, dar e și o responsabilitate, pentru că mă alătur unui club cu standarde foarte înalte și cu o cultură puternică în materie de câștiguri.

Sunt încântată să încep acest nou capitol, să îmi pot dezvolta jocul într-un mediu solicitant și să concurez la cel mai înalt nivel.

Ambițiile mele se aliniază cu cele ale clubului și vreau să contribui la câștigarea de trofee”, a declarat Smilla Holmberg, relatează . Jucătoarea a primit în 2023 premiul Asociației Suedeze de Fotbal pentru cel mai frumos gol al anului.

Titlul i-a fost acordat pentru un „golazo” marcat cu echipa Under-23 împotriva Islandei. În altă ordine de idei, tânăra și-a făcut debutul profesional cu Alvsjo AIK, la vârsta de 16 ani, având un potențial uriaș în sportul pe care-l practică.