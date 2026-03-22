Sport

Jucătoarea de tenis care a încins atmosfera, după ce a pozat în costum de baie. Cum s-a afișat sportiva

Fostul număr 2 mondial în clasamentul WTA, Paula Badosa, a furat toate privirile după ce a apărut în costum de baie. Prietena Arynei Sabalenka a uimit cu formele sale de invidiat.
Alexa Serdan
22.03.2026 | 05:45
13 poze
Vezi galeria
Cum s-a afișat tenismena pe Internet.
ADVERTISEMENT

Paula Badosa este jucătoarea de tenis care a încins atmosfera cu ultima sa apariție. Sportiva de origine spaniolă a pozat în costum de baie, afișându-se în toată splendoarea pe o celebră rețea de socializare, unde este urmărită de peste 1,3 milioane de fani din lumea întreagă.

Tenismena care s-a fotografiat în costum de baie

E printre cele mai bune tenismene de pe glob. Paula Badosa (28 de ani) are o carieră frumoasă, dar asta nu o împiedică să se concentreze și pe alte pasiuni. La scurtă vreme după despărțirea de Stefanos Tsitsipas a decis să se focuseze pe starea de bine, dar și pe afaceri. A uimit cu ultima postare.

ADVERTISEMENT

În mediul online a distribuit o imagine care a furat privirile internauților. A stârnit curiozitatea urmăritorilor odată ce s-a fotografiat într-un costum de baie negru cu marginile albe, format din două piese. Ținuta a fost una pe placul celor care o admiră pentru silueta de invidiat.

„Doar un teaser. În curând”, este scurta descriere pe care a lăsat-o jucătoarea de tenis, pe contul de Instagram. Postarea a adunat numeroase aprecieri și comentarii, unul dintre acestea venind chiar de la celebra Coco Gauff. Acesta i-a lăsat trei emoticoane cu flăcări încinse.

ADVERTISEMENT
„Fără cuvinte”, „Ești impresionantă”, „Cea mai sexy jucătoare de tenis”, „Cea mai frumoasă dintre toate” sau „Faptul că lucrezi la dezvoltarea ta personală are un rezultat extraodinar”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de Paula Badosa.

ADVERTISEMENT

Cum s-a schimbat viața sportivei, după accidentări

Invitată într-un podcast de pe YouTube, moderat de una dintre prietenele sale, Paula Badosa, a vorbit despre carieră și problemele medicale. E conștientă că accidentările din ultimii ani nu au fost deloc bune pentru dezvoltarea sa personală și profesională.

În prezent, jucătoarea de tenis este recunoscătoare pentru felul în care se simte. Și-a găsit echilibrul și pacea, subliniind că a trecut printr-o perioadă tensionată. A avut parte de multe energii negative, care i-au afectat atât performanța, cât și starea mentală.

ADVERTISEMENT

„Energia pe care am avut-o în acești ani nu a fost cea potrivită. Echipa mea are o energie incredibilă, dar la nivel personal nu era așa, și îți dai seama de asta din greșelile pe care le faci.

Sunt o persoană care are nevoie să treacă prin asta, chiar dacă familia sau prietenii mă avertizează. În acești ani am învățat să mă pun pe mine pe primul loc, nu reușisem să fac asta înainte, iar acum sunt fericită.

M-am obișnuit să am multă dramă în jurul meu, iar asta creează multă presiune, a spus Paula Badosa, conform as.com.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
