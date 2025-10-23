Jucătoarea de tenis care a zburat 7.700 de km pentru a participa la Oktoberfest. Cum s-a pozat când a ajuns în Germania

ADVERTISEMENT

După participarea la turneul de la Beijing, Eva Lys a luat decizia să se întoarcă în țara pe care o reprezintă în competiții. Jucătoarea de tenis de origine ucraineană a zburat mai bine de 7.700 de km pentru a participa la Oktoberfest.

Jucătoarea de tenis care a zburat 7.700 de km pentru a participa la Oktoberfest

Tenismena Eva Lys a fost învinsă în sferturile de finală în cadrul turnerului din Beijing de către Coco Gauff cu 2-0. La scurt timp după înfrângere, sportiva în vârstă de 23 de ani a plecat în Munchen, Germania.

ADVERTISEMENT

A zburat peste 7.700 de km pentru a lua parte la cel mai important eveniment din țară. Și-a dorit foarte mult să participe la cel mai cunoscut festival al berii din lume. Astfel, nu a stat deloc pe gânduri și și-a făcut simțită prezența.

S-a pozat într-o ipostază neașteptată, imaginile fiind distribuite pe social media. Jucătoarea de tenis născută în Kiev, Ucraina, a apărut în timp ce bea dintr-o halbă de bere, semn că nu este pentru prima oară când face asta.

ADVERTISEMENT

Într-o filmare din mediul virtual are o halbă care îi alunecă de pe cap. Eva Lys a ajuns în atenția internauților și datorită ținutei care nu a fost aleasă la întâmplare. Dimpotrivă, a ținut cont de tema de la .

ADVERTISEMENT

Cum s-a îmbrăcat Eva Lys la Oktoberfest

Eva Lys s-a distrat de minune la cel mai mare festival de bere din lume. Jucătoarea de tenis, care ocupă locul 50 WTA, a îmbrăcat un costum tradițional bavarez, semn că este o persoană care ține cont de tradiții.

Cu această ținută inedită a adunat numeroase aprecieri din partea internauților. De asemenea, dispoziția veselă a ieșit la iveală și prin intermediul zâmbetului, încă o dovadă în plus că s-a simțit foarte bine la eveniment.

ADVERTISEMENT

„Ooo, fără tine nu pot să dorm în noaptea asta…”, a notat sportiva, în dreptul imaginilor pe care le-a postat pe contul personal de Instagram. Pe această pagină, care reprezintă Germania, are peste 260.000 de urmăritori.

„Te iubesc”, „Ooo, Doamne”, „Să mergem la Oktoberfest” sau „Cea mai drăguță jucătoare de tenis dintotdeauna”, sunt o mică parte dintre remarcile primite de Eva Lys de la fanii de pe rețelele de socializare.

Eva Lys, despre cât de mult muncește în tenis

Eva Lys a făcut de-a lungul timpului mai multe declarații interesante. Majoritatea interviurilor sale sunt strâns legate de modul în care abordează jocul de tenis. De asemenea, spune că reușește să față presiunii pentru că se concentrează pe fiecare meci în parte.

Din fericire, nu se lasă copleșită de emoții pentru că a învățat să le gestioneze. În plus, este genul de jucător care nu dorește să se implice prea mult în ceea ce se întâmplă în jurul meciurilor. Își păstrează calmul destul de bine.

„Când eram mică familia mea vorbea mereu despre cât de mult contează munca asiduă. Cu cât muncești mai mult, cu atât devii mai bun. Aceasta este mentalitatea tipică. Pentru mine, însă, uneori mai puțin înseamnă mai mult.

Îmi place să muncesc foarte mult, uneori depășindu-mi limitele, dar îmi dau seama că, dacă fac asta, nu voi putea juca săptămâna următoare. Să știi că mai puțin înseamnă mai mult este un sentiment foarte ciudat.

Este ceva ce am învățat, nu numai eu, ci întreaga mea echipă, de-a lungul timpului. Primii ani au fost foarte grei, până anul trecut, dar am schimbat câteva lucruri mărunte cu echipa mea, mici detalii care dau roade”, a mărturisit Eva Lys, scrie .