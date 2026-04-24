Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți

S-a retras din activitate în anul 2012, iar acum Ashley Harkleroad face un anunț legat de viața privată. Jucătoarea de tenis originară din Statele Unite ale Americii divorțează după 16 ani de relație de bărbatul cu care are 2 copii. E cel cu care a apărut într-un film pentru adulți.

Sportiva care divorțează după 16 ani de mariaj

Ashley Harkleroad (40 ani) este una dintre cele mai cunoscute vedete din sportul alb. În 2012 a renunțat la carieră, după ce în iunie 2003 a ocupat locul 39 în clasamentul WTA. Americanca a decis să se concentreze pe alt domeniu, fiind renumită pentru că a pozat într-o revistă dedicată bărbaților.

E prima tenismenă care a făcut acest pas, în 2008. De atunci și până în prezent și-a dedicat timpul liber unei platforme unde a încărcat imagini în ipostaze provocatoare. De asemenea, a realizat chiar și o filmare alături de partenerul său de viață, Chuck Adams (54 de ani). Cuplul are împreună doi copii, în vârstă de 17, respectiv 15 ani.

În urmă cu ceva vreme sportiva din Statele Unite ale Americii care dura de 16 ani. A decis să dea cărțile pe față înainte de a ajunge în instanță, cererea de divorț arătând că a invocat „diferențe ireconciliabile”. În plus, a subliniat că abia așteaptă să se bucure din plin de libertatea sa.

De asemenea, a mai transmis că este pentru prima dată de când este singură, având partener încă din adolescență. Potrivit , fosta vedetă de tenis și model Playboy, care este căsătorită din septembrie 2009, a mai spus că își dorește ca de acum înainte să „trăiască viața după propriile reguli”.

În schimb, frumoasa americancă a ținut să vorbească în cei mai frumoși termeni despre fostul soț, care o perioadă destul de lungă i-a fost inclusiv antrenor pe terenul de tenis. Ashley Harkleroad are numai cuvinte de laudă pentru bărbatul cu care și-a petrecut aproape două decenii întregi.

Declarația făcută de fosta sportivă

„M-am căsătorit când aveam 19 ani, mi-am petrecut majoritatea vieții ascultând bărbații, supunându-mă lor, tatălui meu, antrenorului meu, care a fost și soțul meu, și deși este un tată incredibil și un prieten de-o viață, este timpul să-mi trăiesc viața după propriile mele reguli.

Merit asta. Libertate”, a mărturisit , mai arată sursa menționată anterior. Ashley Harkleroad își dorește să ajungă la o înțelegere cu fostul soț, cerând instanței de judecată custodie comună pentru cei doi copii ai lor, o fată și un băiat.

Domiciliul adolescenților urmează să fie stabilit la mama lor, în timp ce tatăl are drept de vizită. De asemenea, fostul partener de viață al vedetei, Chuck Adams, a venit la rândul său cu o solicitare. Le-a cerut judecătorilor din SUA să nu achite niciun fel de pensie alimentară urmașilor săi.

Bărbatul nu este străin de lumea tenisului. Acesta a practicat sport de performanță o vreme și chiar a câștigat un titlu la simplu. Ulterior, a luat decizia să antreneze, lucru pe care l-a făcut cel mai mult cu cea care în 2009 i-a devenit oficial soție. El este cel care a ajutat-o să intre în top 50 mondial în 2003.