Jucătoarea de tenis care speră să nu ajungă să facă performanță pentru altă țară decât România: ”E un subiect sensibil”

Bianca Bărbulescu are 22 de ani și deja face performanță în tenis. Tânăra jucătoare a cucerit turneul de la Heraklion (Grecia), în proba de dublu, alături de bulgăroaica Rositsa Dencheva, în vârstă de 18 ani.

Bianca Bărbulescu, o nouă performanță în tenis

Pe lângă turneul de la Heraklion, Bianca Bărbulescu mai are în palmares un alt trofeu în circuitul de tenis profesionist, obținut tot la dublu. Astfel, tânăra jucătoare continuă să facă progrese importante.

În momentul de față, Bianca Bărbulescu se pregătește la Academia lui Florin Mergea din Târgu Jiu. Și chiar fostul tenismen a ținut să sublinieze faptul că această reușită este una cu adevărat deosebită.

„Felicitări, Bianca Bărbulescu, pentru locul 1 la dublu la W35 Heraklion, împreună cu Rosita Dencheva! Tenisul continuă să crească la FMTA, iar voi sunteți parte din poveste!”, a scris Mergea pe Facebook.

Ce spune sportiva despre posibilitatea de a juca pentru altă țară

Viața de sportiv în România nu e deloc una ușoară. De altfel .

Iar pentru că Bianca Bărbulescu e considerată cea mai talentată jucătoare junioară a României, există temeri în acest sens. Și iată că și ea e conștientă de ele și le-a adus în discuție recent.

Într-un interviu acordat pentru , Bianca a dezvăluit că speră să nu fie nevoită să meargă pe , spre exemplu, care a decis să reprezinte o altă țară din cauza lipsurilor materiale.

Ce dificultăți întâmpină Bianca Bărbulescu

Bianca Bărbulescu e conștientă de faptul că în România se întâmplă foarte rar ca unii juniori să primească sponsorizări ori invitații la turnee importante. Chiar și așa, aceasta speră totuși să devină din ce în ce mai cunoscută și să facă performanță pentru țara noastră.

„Sunt într-adevăr juniori din alte țări care au mai multe posibilități sau primesc sponsorizări și invitații la turnee importante. În România se întâmplă foarte rar asta.

Deocamdată nu ne-am gândit la varianta de a ne muta în străinatate, dar sper că nu va fi nevoie. Voi munci zilnic pentru asta și aș vrea să ajung cunoscută de aici, sa reprezint Romania în Fed Cup, nu o altă țară”, spunea Bianca Bărbulescu.

Sportiva le-a mulțumit celor care au ajutat-o

Sportiva a mai dezvăluit că fondurile familiei sale sunt limitate. Astfel, e nevoie de eforturi mari pentru ca aceasta să joace, iar susținerea clubului este esențială pentru ca ea să își urmeze visul mai departe.

Pentru Bianca Bărbulescu deplasarea la concursurile din străinătate e greu de acoperit. Chiar și așa, aceasta a primit ajutor din diferite direcții și le este recunoscătoare tuturor celor care i-au fost alături.

„Este un subiect destul de sensibil pt mine. Din păcate, fondurile familiei sunt limitate și se fac eforturi mari, iar fără susținerea clubului Elite Târgu Jiu nu aș fi ajuns până aici, pentru că nu m-aș fi putut pregăti la standardele pe care mi le-a oferit.

Clubul mi-a pus la dispoziție teren de antrenament, consumabile și antrenori, prin legitimarea mea. Partea cea mai costisitoare și greu de acoperit este însă deplasarea la concursuri în afara țării. Până acum, au mai fost oameni care m-au ajutat cu ce au putut când am călatorit la turnee, așa că vreau să le mulțumesc”, a conchis tânăra sportivă.