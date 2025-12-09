Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de internauți

ADVERTISEMENT

Are 29 de ani și a fost medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Donna Vekic este o jucătoare profesionistă de tenis, originară din Croația, considerată drept sportiva cu cele mai lungi picioare. Iată ce imagini incendiare a distribuit din vacanță.

Cum s-a fotografiat jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare

Donna Vekic este una dintre sportivele promițătoare. Tânăra se numără printre persoanele active în spațiul virtual, acolo unde împărtășește cu cei care o urmăresc informații și imagini de la competiții sau din timpul liber.

Vedeta este foarte frumoasă și nu este de mirare că a primit titulatura de sportiva cu cele mai lungi picioare. Cunoscuta jucătoare de tenis, clasată în momentul de față pe locul 78 în clasamentul WTA, este extrem de atrăgătoare.

Aflată în vacanță, într-o locație exotică, a decis să se relaxeze, dar și să imortalizeze câteva cadre inedite. În fotografiile distribuite în spațiul virtual apare în costum de baie, bucurându-se din plin de temperaturile crescute.

Tânăra a publicat o serie de . Doona Vekic a primit numeroase reacții de la internauți. Majoritatea au complimentat-o pentru silueta impecabilă, putând trece foarte ușor drept model.

„Frumoasă! În pauzele de tenis, poți fi model, fotomodel…”, „Sunt obsedată de tine”, „O, Doamne” sau „Super jucătoare, super femeie, atât de glamour”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de jucătoarea de tenis croată, pe Instagram.

Scandalul în care a fost implicată jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare

În schimb, au fost și persoane care au taxat-o dur. Aceștia nu au uitat de scandalul amoros în care a fost implicată Doona Vekic. Oamenii i-au amintit că a format un cuplu cu un sportiv din Elveția, care se afla în plin proces de divorț.

Frumoasa a avut o relație cu Stan Wawrinka. Legătura celor doi a fost în prim-plan o perioadă îndelungată, sportiva fiind acuzată că a fost motivul pentru care jucătorul de tenis și-a părăsit, de fapt, familia.

„Toți din lumea tenisului știau că eu și Stan suntem împreună, era doar o chestiune de timp până când acest lucru avea să devină public. Cel mai mult m-a durut faptul că presa a scris că eu sunt de vină pentru sfârșitul căsniciei lui, ceea ce nu este adevărat.

A fost prima mea relație serioasă și a fost dureros să văd cum se scrie despre tot fără niciun fundament”, a spus în urmă cu ceva vreme Doona Vekic, într-un interviu pentru revista Cosmopolitan, conform .

Ulterior, sportiva a încercat să fie discretă cu viața personală. Nu a mai oferit detalii despre planul sentimental, deși a fost asociată de-a lungul timpului cu Borna Coric. De asemenea, s-a vehiculat că ar fi avut o relație cu fotbalistul Bruno Petkovic.

Mai apoi, presa internațională a scris că jucătoarea de tenis este apropiată de omul de afaceri din Zagreb, Kresimir Corak. Cu toate acestea, tenismena nu a dorit să vină cu confirmări sau infirmări legat de aceste legături.