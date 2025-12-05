Sport

Jucătoarea fotomodel care își părăsește țara și acum va reprezenta Austria! ”Un loc pe care îl iubesc”

O celebră jucătoare de tenis a decis să își părăsească țara și să reprezinte Austria. De ce a luat o astfel de decizie, de fapt și despre cine este vorba?
Valentina Vladoi
05.12.2025 | 08:20
Jucatoarea fotomodel care isi paraseste tara si acum va reprezenta Austria Un loc pe care il iubesc
5 poze
Vezi galeria
Anastasia Potapova va reprezenta Austria. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Anastasia Potapova, în prezent numărul 51 în clasamentul WTA, a decis să nu își mai reprezinte țara natală. Sportiva în vârstă de 24 de ani a luat o decizie neașteptată.

Anastasia Potapova va reprezenta Austria

Anastasia Potapova s-a născut în Rusia, însă a decis să își schimbe cetățenia. Sportiva nu a vrut ca întreaga ei carieră să fie afectată de războiul din Ucraina, astfel că a hotărât să facă un pas în față.

ADVERTISEMENT

Astfel începând cu anul 2026, aceasta va reprezenta Austria. Într-o postare pe contul personal de socializare, sportiva a anunțat că a primit cetățenia și că a fost acceptată de guvernul austriac.

Totodată, ea a dezvăluit că adoră Austria și că se simte ca acasă în această țară. Mai departe, Anastasia Potapova urmează să își construiască viitorul acolo și va lăsa Rusia în urmă.

ADVERTISEMENT
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24.ro
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin

„Sunt încântată să vă anunț că cererea mea de cetățenie a fost acceptată de guvernul austriac. Austria este un loc pe care îl iubesc, este incredibil de primitor și un loc în care mă simt ca acasă. Îmi place să fiu în Viena și abia aștept să-mi fac acolo a doua casă.”, a scris jucătoarea numărul 51 mondial.

ADVERTISEMENT
E gata! Simeone i-a dat
Digisport.ro
E gata! Simeone i-a dat "lovitura de grație" lui Horațiu Moldovan

Ce alte jucătoare și-au mai schimbat cetățenia

Anastasia Potapova nu e singura care face un pas atât de important. De altfel și alte jucătoare de tenis au ajuns să își schimbe cetățenia de-a lungul timpului din diferite motive.

Tot în 2025, rusoaica Daria Kasatkina a anunțat că va concura pentru Australia. Alte sportive din Rusia inclusiv Maria Timofeeva și Kamilla Rakhimova au devenit cetățene ale Uzbekistanului.

ADVERTISEMENT

Astfel, războiul din Ucraina le-a făcut pe cele patru sportive să se orienteze către alte țări. Și cel mai probabil vor mai urma și alte nume care să urmeze acest exemplu, având în vedere situația actuală.

Anastasia Potapova, reușite pe bandă rulantă în tenis

Menționăm faptul că deși are doar 24 de ani, Anastasia Potapova a bifat reușite impresionante în tenis până acum. De altfel sportiva a cunoscut destul de repede ascensiunea în clasamentul WTA.

Aceasta a adunat în palmares 3 titluri WTA, toate în turnee de 250 de puncte. Este vorba despre turneele de la Istanbul 2022, Linz 2023 și Transylvania Open 2025. Totodată, în luna februarie a acestui an, Potapova a învins-o în ultimul act al competiției din polivalenta clujeană pe Lucia Bronzetti, scor 4-6, 6-1, 6-2.

În ceea ce privește viața amoroasă, Anastasia Potapova a fost căsătorită mai puțin de un an de zile cu jucătorul de tenis rus Alexander Shevchenko. Cei doi au format oficial un cuplu din iarna lui 2023 până în toamna lui 2024.

În prezent, rusoaica a făcut publică relația cu jucătorul de tenis olandez Tallon Griekspoor. Nu este clar cum s-au cunoscut cei doi, însă lucrurile par că merg în direcția pozitivă.

Messi și-a ales favoritul. Care a fost cel mai valoros antrenor din cariera...
Fanatik
Messi și-a ales favoritul. Care a fost cel mai valoros antrenor din cariera lui de peste 20 de ani
Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad:...
Fanatik
Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad: „Jalnic. Nu poți să arăți așa”
Neluțu Varga l-a pus la punct instant pe Louis Munteanu: „În locul lui...
Fanatik
Neluțu Varga l-a pus la punct instant pe Louis Munteanu: „În locul lui aș tăcea!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
A DISTRUS-O pe Anca Alexandrescu înaintea alegerilor: 'A slujit o grămadă de PSD-iști!...
iamsport.ro
A DISTRUS-O pe Anca Alexandrescu înaintea alegerilor: 'A slujit o grămadă de PSD-iști! E o țață, o spoială de cultură de cea mai joasă speță, un om care nu se pricepe la nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!