Jucătoarea fotomodel care își părăsește țara și acum va reprezenta Austria! ”Un loc pe care îl iubesc”

ADVERTISEMENT

Anastasia Potapova, în prezent numărul 51 în clasamentul WTA, a decis să nu își mai reprezinte țara natală. Sportiva în vârstă de 24 de ani a luat o decizie neașteptată.

Anastasia Potapova va reprezenta Austria

Anastasia Potapova s-a născut în Rusia, însă a decis să își schimbe cetățenia. Sportiva nu a vrut ca întreaga ei carieră să fie afectată de războiul din Ucraina, astfel că a hotărât să facă un pas în față.

ADVERTISEMENT

Astfel începând cu anul 2026, aceasta va reprezenta Austria. Într-o postare pe contul personal de socializare, sportiva a anunțat că a primit cetățenia și că a fost acceptată de guvernul austriac.

Totodată, ea a dezvăluit că adoră Austria și că se simte ca acasă în această țară. Mai departe, Anastasia Potapova urmează să își construiască viitorul acolo și va lăsa Rusia în urmă.

ADVERTISEMENT

„Sunt încântată să vă anunț că cererea mea de cetățenie a fost acceptată de guvernul austriac. Austria este un loc pe care îl iubesc, este incredibil de primitor și un loc în care mă simt ca acasă. Îmi place să fiu în Viena și abia aștept să-mi fac acolo a doua casă.”, a scris jucătoarea numărul 51 mondial.

ADVERTISEMENT

Ce alte jucătoare și-au mai schimbat cetățenia

Anastasia Potapova nu e singura care face un pas atât de important. De altfel și alte jucătoare de tenis au ajuns să își schimbe cetățenia de-a lungul timpului din diferite motive.

Tot în 2025, rusoaica Daria Kasatkina a anunțat că va concura pentru Australia. Alte sportive din Rusia inclusiv Maria Timofeeva și Kamilla Rakhimova au devenit cetățene ale Uzbekistanului.

ADVERTISEMENT

Astfel, le-a făcut pe cele patru sportive să se orienteze către alte țări. Și cel mai probabil vor mai urma și alte nume care să urmeze acest exemplu, având în vedere situația actuală.

Anastasia Potapova, reușite pe bandă rulantă în tenis

Menționăm faptul că deși are doar 24 de ani, . De altfel sportiva a cunoscut destul de repede ascensiunea în clasamentul WTA.

Aceasta a adunat în palmares 3 titluri WTA, toate în turnee de 250 de puncte. Este vorba despre turneele de la Istanbul 2022, Linz 2023 și Transylvania Open 2025. Totodată, în luna februarie a acestui an, Potapova a învins-o în ultimul act al competiției din polivalenta clujeană pe Lucia Bronzetti, scor 4-6, 6-1, 6-2.

În ceea ce privește viața amoroasă, Anastasia Potapova a fost căsătorită mai puțin de un an de zile cu jucătorul de tenis rus Alexander Shevchenko. Cei doi au format oficial un cuplu din iarna lui 2023 până în toamna lui 2024.

În prezent, rusoaica a făcut publică relația cu jucătorul de tenis olandez Tallon Griekspoor. Nu este clar cum s-au cunoscut cei doi, însă lucrurile par că merg în direcția pozitivă.