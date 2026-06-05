Jucătoarele de la CSM București au plătit din propriul buzunar biletele pentru Final-Four-ul de la Budapesta

ADVERTISEMENT

CSM București a revenit în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin după opt ani. „Tigroaicele” au ajuns deja la Budapesta, însă jucătoarele formației din Capitală s-au lovit și de o problemă. Dacă au vrut să își aducă apropiații în Ungaria, au fost nevoite să scoată bani din propriul buzunar.

Câte bilete a primit, de fapt, CSM București pentru Final Four-ul de la Budapesta

Deși MVM Dome, , are o capacitate de peste 20.000 de locuri, fiind a doua cea mai mare sală polivalentă din Europa, CSM București a primit din partea organizatorilor doar 530 de bilete.

ADVERTISEMENT

Clubul din Capitală a emis un comunicat oficial în urmă cu mai multe săptămâni, în care a explicat care este procedura de achiziționare a biletelor pentru suporterii care vor să susțină formația românească la Budapesta. Fanii s-au plâns încă de atunci de lipsa de transparență și comunicare.

Jucătoarele au fost nevoite să cumpere din banii lor bilete pentru prieteni și familie

Acest număr extrem de redus de bilete primite de a dus la o situație complicată pentru jucătoare. În mod normal, sportivele care participă la astfel de competiții primesc un anumit număr de tichete pe care le pot oferi familiei, prietenilor sau apropiaților.

ADVERTISEMENT

Nu s-a întâmplat însă acest lucru la CSM București. Jucătoarele au primit un număr foarte mic de invitații. Clubul este finanțat din bani publici, iar dacă oficialii echipei din Capitală ar fi oferit mai multe invitații sportivelor, ar fi apărut imediat discuții legate de transparența utilizării acestora.

ADVERTISEMENT

Cât costă un bilet la Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin

Astfel, handbalistele de la CSM București care și-au dorit să îi aibă alături pe cei apropiați la Budapesta au fost nevoite să scoată bani din buzunar pentru a cumpăra biletele. Cele mai ieftine abonamente au costat aproximativ 320 de lei, însă acestea au fost epuizate cu multe luni înainte de startul evenimentului. În prezent, un abonament pentru cele două zile ale competiției poate ajunge și la 750 de lei.

ADVERTISEMENT

Fanii români sunt așteptați în centrul Budapestei la diverse activități înaintea startului Final Four-ului. Vineri, 5 iunie, va avea loc și un eveniment de tip meet & greet cu jucătoarele de la CSM București. Aproximativ 500 de români sunt așteptați în Ungaria, însă numărul acestora ar putea fi chiar mai mare.