Jucătoarele de la CSM București care au o relație nu se mai ascund. Ipostaza în care au apărut tinerele

Alexa Serdan
02.05.2026 | 23:45
Elizabeth Omoregie și Gabriela MoreschiElizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi formează un cuplu. Sursa foto: Instagram.com
Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi sunt jucătoarele de la CSM București care au o relație. Tinerele nu-și mai ascund deloc sentimentele pe care le au. Iată care este ipostaza unică în care au apărut de această dată.

Imagini noi cu sportivele de la CSM București care sunt împreună

Ziua de 14 februarie a avut o semnificație aparte pentru două sportive care joacă pentru CSM București. Cele două handbaliste și-au făcut publică relația, după ce una dintre ele fusese anterior cu un bărbat. Mai mult decât atât, aceasta acceptase și un inel de logodnă. Concret, este vorba de Elizabeth Omoregie (29 ani).

În prezent, sportiva de origine slovenă-bulgară se iubește cu Gabriela Moreschi (31 ani), născută în Brazilia. Colegele de echipă nu se feresc de lumina reflectoarelor și apare tot mai des în ipostaze unice împreună. Recent, au imortalizat un cadru special după o victorie importantă, bifată în Sala Polivalentă din București.

După ce au obținut o calificare spectaculoasă în Final Four-ul Ligii Campionilor au postat o imagine inedită. Scorul de 37-27 cu Team Esbjerg le-a adus un motiv de bucurie și șansa de a sărbători printr-un mesaj special care nu a fost trecut cu vederea de internauți. Ambele sportive apar zâmbitoare în fața camerei.

Poza surprinsă în sala de sport, într-o seară memorabilă, s-a terminat cu cele două handbaliste în centrul atenției. „Dumnezeu este minunat, nu-i așa?”, este mesajul pe care l-a lăsat Gabriela Moreschi, pe rețelele de socializare. Descrierea apare în dreptul fotografiei cu partenera sa de viață, care îi este inclusiv colegă de echipă.

Cum au anunțat că formează un cuplu

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi nu au oferit prea multe amănunte despre povestea lor de dragoste. Au dezvăluit că sunt un cuplu prin intermediul unei postări din social media. Aceasta a fost împărtășită cu urmăritorii lor într-o zi specială pentru îndrăgostiți pentru a ține minte momentul, cel mai probabil.

„Astăzi și mereu”, a fost postarea uimitoare făcută de sportiva de la CSM București, în vârstă de 29 de ani. Replica partenerei sale nu a întârziat să apară, pe contul oficial de Instagram. Handbalista a lăsat un comentariu sugestiv prin care o asigură pe frumoasa șatenă de iubirea pe care i-o poartă.

„Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine! Te iubesc prințesă”, a notat jucătoarea de 31 de ani. Reacțiile oamenilor au fost unele neașteptat de bune, majoritatea transmițându-le să se bucure din plin de această viață. Inimioarele au inundat paginile lor la vestea că sunt un cuplu.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
