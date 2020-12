Jucătoarele naționalei de handbal a României, au fost descumpănite după înfrângerea contra Ungariei de la Campionatul European, declarând că și-au pierdut cuvintele la finalul acestui meci.

România a fost înfrântă de Ungaria cu scorul de 24-26, la capătul unui meci în care tricolorele au luptat până la fluierul de final.

Tricolorele rămâne fără puncte în grupa principală de la Europeanul de handbal feminin. Marți, România înfruntă Olanda în ultimul meci de la EHF Euro 2020.

Jucătoarele României, descumpănite după eșecul cu Ungaria: “Trebuie să îmi aleg foarte bine cuvintele”

Lorena Ostase nu și-a ascuns dezamăgirea totală la finalul partidei cu Ungaria și a recunoscut că este extrem de supărată. Înfrângerea le asigură pe românce că nu vor putea scăpa de ultimul loc din grupă indiferent de rezultatul meciului cu Olanda, din ultima etapă.

“Ne-am dorit foarte mult. Cred că neşansa a fost cu noi în acest meci. Au beneficiat de ele. Nu ştiu. Sper că ne vom recupera până la meciul de mâine. Bineînţeles că îmi doresc foarte mult.

S-a văzut dorinţa mea de a juca. Din păcate avem cel mai nefericit program. Sperăm să dormim foarte bine, pentru că mai avem un meci în care ne punem speranţele. După acest meci cu Olanda, vom trage concluziile.

Nu ştiu exact ce a lipsit. Supărarea este foarte mare şi trebuie să îmi aleg foarte bine cuvintele. Ele au profitat de şansa care s-a ivit. Chiar nu ştiu ce să spun”, a declarat la finalul partidei Lorena Ostase.

Denisa Dedu după înfrângerea cu Ungaria: “Consider că a fost un meci echilibrat”

Și Denisa Dedu și Cristina Laszlo s-au declarat total dezamăgite de rezultatele de la acest European, dar mai ales de înfrângerea cu Ungaria care a „consolidat” ultimul loc în grupa principală pentru „tricolore”.

“Consider că meciul a fost destul de echilibrat. Din păcate, am făcut greşeli care ne-au costat. Noi ne batem, încercăm să ne luptăm. Jocul noi nu se leagă, sunt nişte probleme pe care sper să le punem la punct după acest turneu. Nu am reuşit să le gestionăm foarte bine. Fiecare încearcă să ajute echipa, dar normal că mă dezamăgeşte rezultatul final. Personal, încerc să îmi ajut echipa cât pot de mult.

Am avut nişte meciuri care ne-au demoralizat. Am avut şi momente bune, dar e clar că victoria cu Ungaria ne-ar fi ajutat pentru viitor. Chiar ne-am dorit să obţinem victoria, dar atât s-a putut în această seară. Nu ne mulţumeşte rezutatul. Vom analiza ce nu a fost în regulă”, a fost declarația Denisei Dedu după partidă.

Și Cristina Laszlo a fost cu moralul la pământ la finalul meciului: “Asta e, am pierdut, mergem mai departe. Mâine avem ultimul meci de la Euro. Am pierdut în fața Ungariei și nu ne doream acest lucru. Am avut zile de pauză, dar a fost degeaba… Nu am ce să zic, îmi pare rău.”