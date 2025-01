Jucător important al lui Gică Hagi, dorit de echipa revelație din campionatul Portugaliei: „Sunt discuții. I-am lăsat pe impresarii mei să vorbească”

Gică Hagi este în pericol să piardă un jucător esențial din angrenajul Farului în această iarnă. Jucătorul cu 29 de goluri marcate pentru constănțeni este dorit cu insistență în Portugalia la o echipă ce se luptă pentru locurile europene.

Gică Hagi, aproape să piardă un jucător foarte important în Portugalia

Lotul Farului lui Gheorghe Hagi s-ar putea subția în această perioadă de transferuri. „Regele” este aproape să mai piardă un jucător foarte important pentru clubul de la malul Mării Negre.

ADVERTISEMENT

Deși , Rivaldinho a continuat la Farul Constanța și în acest sezon. De această dată, lui Gică Hagi îi va fi foarte greu să îl păstreze pe atacant, deoarece are o ofertă importantă de la Santa Clara, echipa revelație din Portugalia.

Santa Clara se află pe locul 5 în campionatul lusitan, în spatele celor 4 puteri portugheze: Sporting Lisabona, Benfica, Porto și FC Braga. Rivaldinho este dorit pentru a întări ofensiva echipei, fiind pe locul 11 în ceea ce privește golurile marcate.

ADVERTISEMENT

Atacantul Brazilian de 29 de ani a confirmat negocierile: „Au fost discuții și știu că încă mai sunt discuții despre mine. Momentan, nu vreau să mă gândesc la acest lucru, i-am lăsat pe impresarii mei să vorbească. Gândul meu este doar să mă antrenez, să fiu focusat la Farul, să joc și să ajut cât mai mult. Dacă se va face sau nu, momentan nu știu”, a declarat brazilianul.

„Am mai fost în Portugalia, dar eram mic și am stat foarte puțin. Este un campionat foarte bun, puternic, dar sunt aici, la Farul, și vreau să mă gândesc doar la campionatul României”, a adăugat atacantul vorbind despre experiența sa la Boavista din urmă cu aproape 10 ani.

ADVERTISEMENT

Atacantul lui Gică Hagi dorește să se stabilească în Constanța la finalul carierei

Brazilianul își dorește la finalul carierei să se stabilească în Constanța și să ia cetățenia română dacă va fi posibil:

„Încă nu am luat cetățenia română, nu știu dacă am voie. În total, sunt aici de aproape cinci ani și, dacă am posibilitatea, de ce nu? România este o țară pe care o iubesc, copii mei s-au născut, familiei îi place foarte mult și orașul.

ADVERTISEMENT

Este o țară care va fi mereu în inima mea. Nu știu dacă voi prelua acțiunile după ce mă voi lăsa, dar, cu siguranță, voi fi aici, prin club. Mai am câțiva ani de jucat fotbal și după aceea vedem”, a spus Rivaldinho