Jucătorii lui CFR Cluj, bucuroși după victoria răsunătoare cu FC Argeș, 5-0: „Ne-am descătușat!”

CFR Cluj a obținut cea mai categorică victorie din acest sezon, 5-0 cu FC Argeș, iar jucătorii campioanei României au fost fericiți la finalul disputei.

Elevii lui Edi Iordănescu s-au distrat pe teren împotriva piteștenilor, iar gafele lui Luka Maric au contribuit decisiv la dezastrul trăit de formația pregătită de Andrei Prepeliță.

Golurile clujenilor au fost înscrise de Ciprian Deac (35’, 38’), Luka Maric (AG-49’), Valentin Costache (70’) și Mario Rondon (77’).

Bucurie în rândul jucătorilor CFR-ului după victoria de răsunet cu FC Argeș

Jucătorii CFR-ului s-au bucurat după victoria răsunătoare cu FC Argeș, 5-0 și speră ca acest meci să fie urmat și de alte victorii. Valentin Costache a înscris un gol și vrea să continue în aceeași măsură și pe viitor: „Sunt foarte bucuros pentru victorie, pentru că am marcat și pentru că mi-am ajutat echipa.

Nu știu nimic despre venirea lui Arlauskis. Eu pot să vorbesc despre ce am făcut și sper să continui să-mi ajut echipa și să înscriu goluri”.

„Ne bucurăm că am câștigat, ne bucurăm că am fructificat ocaziile și că am reușit să conducem de la pauză. Am intrat foarte concentrați, era echipa momentului, dar mă bucur că ne-am descătușat, că am marcat mai multe goluri și că ne-am făcut jocul.

Îmi e ciudă că am primit galben pe final și nu pot să joc următoarea etapă, dar poate că așa a vrut Dumnezeu”, a spus și Andrei Burcă.

„Echipa crește de la meci la meci!”

Ciprian Deac a marcat două goluri în meciul cu FC Argeș, dar a mărturisit că nu urmărește neapărat să marcheze goluri, ci să-și ajute echipa să câștige meciuri și să se bată la campionat an de an.

„Echipa crește de la meci la meci, echipa arată un joc bun, un joc mai consistent. E bine că am câștigat, nu sunt un jucător care caută neapărat golul, eu muncesc pentru echipă, îmi place să mă bat pentru campionat.

Va trebui să rămânem la fel de concentrați și la următoarele meciuri!”, a spus și Ciprian Deac.