Jucătorii lui CFR Cluj se tem de Dinamo, după victoria cu FC Voluntari: „Toată lumea vrea să ne încurce”. Întâlnire emoționantă cu refugiații din Ucraina

CFR Cluj pare hotărâtă să încheie în forță sezonul regulat. După un început de an mai slab, cu patru remize consecutive, e acum în mare formă. , al patrulea succes consecutiv, și s-a distanțat la 14 puncte în fruntea clasamentului din Casa Pariurilor Liga 1. Înaintea meciului, ardelenii au avut la hotel o întâlnire emoționantă cu refugiații din Ucraina.

Andrei Burcă, omul meciului FC Voluntari – CFR Cluj 0-1

„Suntem bucuroși că am câștigat. Știam că vom întâlni un adversar dificil, care se luptă la play-off. Aveau nevoie de minim un punct și s-a văzut cum s-au dăruit în repriza a doua. E păcat că nu am făcut 2-0 pentru că am controlat prima repriză. În a doua am lăsat-o mai moale. N-am avut multe ocazii, dar ar fi trebuit să le fructificăm să nu mai avem emoții.

Prima repriză a fost foarte bună, chiar dacă ei au început în forță cu acele lovituri libere. Știam că Budi bate excelent, au jucători masivi, dar trebuia să fi făcut repede 2-0. A doua repriză au intrat mai motivați, le trebuia egal să fie matematic în play-off, dar eu cred că vor fi acolo și ne vom mai întâlni cu ei de două ori.

Păcat că se înjumătățesc punctele. Altfel eram mai relaxați acum. Ne așteaptă o partidă dificilă, cu Dinamo, care e în căutare de puncte. Dacă nu îți dai viața cu campioana, atunci cu cine? Dacă nu capeți acum moral pentru play-out, atunci când? Toată lumea joacă așa cu noi, toată lumea vrea să ne încurce. Noi vrem să ne refacem pentru că trebuie să câștigăm și să terminăm sezonul regulat cu fruntea sus.

Înainte de meci ne-am întâlnit în hotel cu refugiații. A fost groaznic. Lumea era disperată. E tragic. Plângeau la telefon. Sper să se încheie odată toată nebunia. Război era acum 100 de ani, când nu erau arme ca acum, dar să se întâmple ceva acum? Ar fi tragic pentru omenire”, a declarat Andrei Burcă.

Adrian Păun: „Presiunea e pe noi”

Ultimul meci al lui CFR Cluj din sezonul regulat al Casa Pariurilor Liga 1 este cu Dinamo, duminică, 6 martie, de la ora 17:30.

„E o victorie muncită, clasică, cu 1-0, dar am luat cele trei puncte și asta este cel mai important. Am fost un pic dominați pe final, dar era normal, pentru că era 1-0 pentru noi.

Dar, și așa, în repriza a doua am făcut un meci bun și puteam să mai marcăm. Nu știu dacă la Yuri a fost ofsaid. După, tot Yuri a avut bară. Puteam da și golul doi și să stăm liniștiți. Așa s-a termina doar 1-0.

Acum sunt 14 puncte între noi și FCSB. Urmează să aibă și ei meci. Dacă vor câștiga se vor face iar 11 puncte. Presiunea e pe noi. Pentru că diferența mare și dacă la final o să terminăm pe locul 2, toată lumea ne va da în cap. În play-off se joacă campionatul.

Urmează meciul cu Dinamo. E o echipă rănită, dar care cred că își va da viața cu noi așa cum își dau și altele când joacă cu noi. Sper să câștigăm, chiar dacă ei sunt sau nu într-o perioadă proastă”, a declarat Adrian Păun.