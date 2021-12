Andrei Ivan, atacat de un coechipier: “Suntem niște proști că nu am profitat de acel penalty”

Elevii lui Laurențiu Reghecampf nu sunt mulțumiți de faptul că au făcut o partidă bună împotriva unui adversar redutabil, aceștia și-ar fi dorit o victorie, pentru a se apropia mai mult de FC Voluntari, formația de pe locul trei.

Golurile oltenilor au fost marcate de Elvir Koljic în minutul 31 și de Gustavo Vegenin în minutul 58, în timp ce pentru moldoveni a înscris Herve Kage (35’) și de către Malcom Edjouma (42’). Pentru Craiova, Andrei Ivan a ratat un penalty în minutul 37.

Andrei Ivan, atacat de un coechipier

că sunt nemulțumiți după remiza cu FC Botoșani, scor 2-2, adversar care țintește locurile de play-off și în acest sezon.

Andrei Ivan a fost atacat de Paul Papp la declarațiile de la finalul meciului, în care a spus că el și colegii săi sunt proști pentru că nu au , Andrei Ivan fiind cel care a ratat.

„Nu ne ajută mult egalul, noi am venit să luăm trei puncte, toate ne luptăm la play-off și la titlu. Cred că am pierdut două puncte, am dominat și ne-a lipsit al treilea gol.

Pot spune că suntem niște proști că nu am profitat de acel penalty. Cred că nu e drept, dar și noi trebuie să fim mai atenți și mai concentrați să nu primim astfel de goluri.

Avem un lot bun, un antrenor bun, ambițios, dăm totul pe teren, dar… îmi vine să râd, suntem niște proști pentru că pierdem puncte mult prea ușor”, a fost reacția lui Paul Papp la finalul meciului.

„Am pierdut singuri cele două puncte!”

a recunoscut că este dezamăgit după remiza de la Botoșani: „Am pierdut singuri cele două puncte, am făcut greșeli mari, mai ales în apărare.

Nu mai avem cum să continuăm așa. Aștept mai mult de la jucătorii noștri. Ne speriem și de un mini-pressing. Trebuie să avem mai multă responsabilitate și curaj să jucăm fotbal. Să avem posesie, curaj”.

„Nimeni nu le ia capul, dar facem greșeli foarte mari, nu marcăm când avem ocazii foarte mari. Ratăm și penalty. E păcat, pierdem puncte și numai noi suntem vinovați.

N-am întâlnit până acum nicio echipă care să ne pună la perete și să ne bată, numai noi suntem de vină. Nu e normal să conduci în asemenea hal jocul și totuși să intri cu 1-2 la pauză, cum s-a întâmplat în această seară”, a mai spus Laurențiu Reghecampf la finalul meciului.

„Sunt bucuros că am jucat bine, dar ne doream victoria, pentru că echipele din față au reușit să câștige din nou, dar avem încredere. Greșelile din apărare au făcut diferența, iar noi am ratat mult și fotbalul te pedepsește.

Ne gândim să intrăm în play-off, pentru că acesta e obiectivul și se va juca totul până în ultima etapă”, a spus și Nicușor Bancu.