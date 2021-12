Jucătorii lui Dinamo respiră după prima victorie în campionat din august: „Am avut noroc, dar așteptam momentul ăsta!”

Mai precis, ultima victorie a lui Dinamo a fost în data de 2 august, de la un duel cu Academica Clinceni, jucat pe teren propriu, scor 3-1.

Acum, unicul gol al meciului a fost înscris de Cătălin Carp în minutul 63, iar Dinamo părăsește ultimul loc din clasament, cu un punct peste Academica Clinceni.

Jucătorii lui Dinamo respiră după prima victorie din august

au obținut prima victorie în campionat din luna august până în prezent, „câinii” s-au impus în fața Chindiei Târgoviște, scor 1-0.

Fotbaliștii s-au bucurat pentru victorie, mai ales că sunt convinși că este un punct de plecare pentru ce își doresc să obțină în viitor, și anume salvarea de la retrogradare.

„Am avut și noi puțin noroc, trebuie să recunoaștem, au avut și ei ocazii mari, am avut și noi, dar e bine că am câștigat. Nu e o motivație în plus că am banderola, nu contează cine o poartă, suntem 11 căpitani, dar de drept e Gabi Torje și Deian Sorescu.

A fost o săptămână foarte grea, cu multe probleme, incidente, cei mai vechi știu ce înseamnă Dinamo, cei mai noi învață acum, dar clubul nu are ce căuta aici.

Fără suporteri ne-a fost greu, cu suporteri e altceva. Ei ne-au felicitat, ne-au spus să o ținem pe același drum și să nu ne oprim aici.

Trebuie să fim realiști, suferim la capitolul omogenitate, mai sunt jucători care pot să vină să ne ajută și cred că lucrurile se vor așeza”, a spus Alexandru Răuță la finalul meciului.

15 etape a așteptat Dinamo până să obțină o nouă victorie în Casa Pariurilor Liga 1

„Am așteptat mult timp pentru victoria asta!”

au continuat și au vorbit despre ultimele două etape până la pauza de iarnă: „Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm, pe un teren foarte greu și suntem bucuroiși că am reușit să luăm cele trei puncte.

Eu am întrebat doar cine a făcut penalty-ul, eu nu știu exact, bine că a trecut. Am așteptat mult timp pentru victoria asta, era greu și pentru jucători și ne pierdusem încrederea în noi”.

„Sper să mergem spre bine acum, mai sunt două meciuri, după avem puțină pauză și din ianuarie să revenim mai puternici. Nu regret că am venit la Dinamo și o să fiu aici până la finalul contractului”, a spus Plamen Iliev.

Pentru Dinamo urmează un duel în campionat împotriva lui CS Mioveni, formație care este în cursa pentru evitarea retrogradării și în căutarea unei victorii după o pauză de patru etape.