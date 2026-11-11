Jucătorii au refuzat să se antreneze! Mesaj fără precedent al șefilor pe grupul de WhatsApp: „Cine vrea, e așteptat să rezilieze”

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Cu numai 9 puncte acumulate în primele 13 etape ale campionatului, Șelimbărul ocupă locul al 19-lea în liga scundă. Rezultatele modeste și problemele financiare au stricat atmosfera în vestiar. Fotbaliștii au încercat să pună presiune pe conducere pentru a obține plata salariilor restante și au refuzat să se pregătească marți. În replică, au fost chemați de oficialii clubului să-și rezilieze înțelegerile printr-un mesaj distribuit în grupul de WhatsApp al primei echipe. FANATIK a discutat cu mai multe surse din interior și îți prezintă informațiile pe care le-a obținut.

Oficialii clubului asigură că plățile vor fi deblocate săptămâna viitoare

Grijile cele mai mari din birourile Șelimbărului sunt legate de puncte, nu de datorii. Asta pentru că șefii sunt convinși că vor putea să acopere din restanțe încă de săptămâna viitoare. Atunci se preconizează că vor intra bani în conturile clubului. Mesajul conducerii către fotbaliști e cât se poate de clar: rămâne doar cine vrea să lupte pentru salvarea echipei de la retrogradare.

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„Era cunoscut faptul că urmează ședința de Consiliu Local și că săptămâna viitoare vor fi făcute plăți”, spun cei din club. Există fotbaliști cu 3 luni de întârziere la salarii, alții cu două, dar și cazuri de jucători cu o lună pe minus. „Cei la care avem cele mai mari datorii vor primi câte două salarii săptămâna următoare”, promit conducătorii sibieni.

Dragoș Militaru e favorit să o preia pe Șelimbăr

CSC Șelimbăr are o victorie și 6 înfrângeri în ultimele 7 runde din liga secundă. , interimatul a fost asigurat de Ioan Luca, omul-pansament din cadrul clubului. Cu el pe bancă s-a obținut , insuficientă, însă, pentru a schimba destinul campaniei. Au venit alte două înfrângeri, ambele cu 2-0, în fața Olimpiei Satu Mare și a lui CSL Ștefănești.

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Sursele FANATIK susțin că favorit să vină acum antrenor la Șelimbăr este Dragoș Militaru. Ultima dată la Unirea Alba Iulia, Militaru (36 de ani) este liber de contract din vară. Acesta a condiționat acceptarea ofertei de rezolvarea problemelor cu banii și așteaptă efectuarea plăților către jucători înainte să semneze. După sezonul istoric în care a dus Unirea Dej în play-off-ul ligii a doua, Militaru le-a mai pregătit pe Chindia și pe Vejle. În Danemarca, a fost secundul lui Mihai Teja timp de aproape 5 luni.

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Sezonul trecut, Șelimbărul a scăpat de la retrogradare în urma unui baraj cu CS Dinamo. Până la urmă, și echipa Ministerului de Interne a supraviețuit, în urma retragerii lui Poli Iași.

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