Jucătorii Barcelonei nu au acceptat reducerea salariilor! Decizia de ultimă oră a conducerii

Jucătorii echipei FC Barcelona nu au acceptat condițiile oficialilor clubului în privința reducerii salariilor în urma pierderilor cauzate de pandemia de coronavirus.

Situația poate deveni dramatică pentru Barca, dacă bugetul de salarii nu va fi diminuat, după ce datoriile au crescut la aproximativ 500 de milioane de euro, în timp ce veniturile au scăzut la doar 150 de milioane de euro.

Clubul trebuie să găsească urgent o soluție, altfel poate intra în insolvență, în cazul în care nu vor reuși să scoată de pe ștatele de plată 130 de milioane de euro.

Salariile jucătorilor de la Barcelona nu vor fi reduse

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului, Barcelona anunță că negocierile cu jucătorii în privința reducerilor salariale s-au încheiat fără succes, dar precizează că vor mai exista discuții în acest sens.

”Astăzi, 11 noiembrie, după mai multe zile de ședințe intense cele două părți au intrat în partea de consultare, fără să ajungă la un acord. Deși negocierile actuale au fost încheiate, ambele părți au căzut de acord să extindă termenul limită pentru a se ajunge la un acord până pe 23 noiembrie”, se arată într-un comunicat al clubului.

Dintre toți jucătorii, doar patru au fost de acord până acum cu noii termeni: Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong, Clement Lenglet și Gerard Pique. Cel mai mare salariu la Barcelona îl are Leo Messi – 28 de milioane de euro pe an, urmat de Antoine Griezmann – 17 milioane de euro pe an și Philippe Coutinho – 10 milioane de euro pe an.

Conducerea grupării de pe Camp Nou a făcut o evaluare a pagubelor și se pare că doar până la începutul lunii octombrie, Barcelona a pierdut aproximativ o sută de milioane de euro. Președintele interminar Carles Tusquests a explicat că principala cauză a acestei căderi financiare este faptul că veniturile din marketing au scăzut cu 80-90%, la care se adaugă și lipsa fanilor din tribune, dar și profitul din merchandising.

Printre cele mai importante decizii proaste luate de conducerea Barcelonei în era Bartomeu au fost cele referitoare la transferuri. Clubul a cheltuit sume enorme pe fotbaliști care nu au oferit randament, însă a eșuat atunci când a venit vorba să aducă jucătorii doriți de antrenori.

Plecarea lui Leo Messi de la Barcelona revine în actualitate la doar două luni după ce starul argentinian a decis să își ducă actualul contract la bun sfârșit. Dacă în vară cele mai mari șanse era ca Messi să ajungă la Manchester City, acum un alt gigant a intrat pe fir: PSG.

