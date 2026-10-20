„Jucătorii Barcelonei sunt noii arbitri”. Acuzații șocante înaintea meciului cu PSG

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Un nou episod al s-a consumat cu puțin timp înainte de startul din etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Mai exact, cei de la Real Madrid TV, deci canalul oficial al clubului de pe „Santiago Bernabeu”, s-au folosit de acest context al partidelor din Ligă pentru a-i ataca din nou pe marii rivali din campionat.

Cei de la Real Madrid au dus războiul cu FC Barcelona la următorul nivel, chiar înaintea meciului catalanilor cu PSG din Champions League

Mai exact, ei au vorbit din nou despre episodul care se speculează că s-ar fi petrecut la cel mai recent meci jucat de echipa antrenată de Hansi Flick în La Liga, pe terenul lui Real Betis, victorie cu scorul de 5-2 pentru formația blaugrana. Atunci se pare că anumiți jucători ai Barcelonei i-au cerut arbitrului să verifice la VAR o fază premergătoare unui gol marcat de gazde.

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Deși nu existase vreo intervenție în acest sens din partea arbitrilor din camera VAR, „centralul” s-a conformat solicitării venite dinspre fotbaliști chiar pe teren și a mers să revadă faza respectivă. Iar ulterior pe motiv de henț în faza premergătoare reușitei. Din acest motiv, madrilenii consideră că rivalii lor au ajuns să aibă parte de acest privilegiu imens de „a se putea arbitra singuri”.

Acuzații grave la adresa celor de la FC Barcelona

Și bineînțeles că au folosit din nou această chestiune chiar înainte de startul etapei cu numărul 3 din Champions League, spunând că în această competiție, din fericire pentru ei, nu există posibilitatea ca fotbaliștii de la să mai aibă parte de un astfel de tratament preferențial din perspectiva arbitrajului.

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„Suntem în pragul celei mai bune competiții din lume, Liga Campionilor. Nu există trucuri murdare sau jocuri necinstite aici. Și sunt sigur că jucătorii de la Leipzig (n.r. adversara lui Real Madrid de miercuri seară) nu îi vor cere arbitrului să verifice VAR-ul, așa cum au făcut jucătorii Barcei la Sevilla.

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Acum jucătorii Barcelonei sunt noii arbitri și cer VAR la cerere. Când jucătorii noștri se apropie de arbitru, sunt ținuți la distanță, dar jucătorii Barcelonei au mână liberă. De aceea, duminica viitoare (n.r. la El Clasico) ne vom confrunta cu 17 arbitri: cei de pe teren, cei aflați la VAR și cei 11 jucători ai Barcelonei”, au spus cei de la Real Madrid TV, citați de