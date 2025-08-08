Jucătorii care l-au dat pe spate pe Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Și-a revenit George Popescu, asta e echipă”. Cine frâna jocul

FCSB s-a impus cu scorul de 3-2 în fața Dritei, în prima manșă din turul 3 UEFA Europa League. Octavian Popescu și Bîrligea au ieșit la rampă, iar Gigi Becali a ținut să puncteze ce jucători au făcut diferența, dar și cine a „frânat jocul”.

Jucătorii care l-au dat pe spate pe Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

, FCSB a fost condusă cu 0-2 la un moment dat de Drita. „Remontada” a fost anunțată de introducerea lui Malcom Edjouma, cel înlocuit fiind Vlad Chiricheș. G și Graovac, iar Octavian Popescu a amintit de zilele sale bune în tricoul roș-albaștrilor.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali s-a arătat bucuros de faptul că Octavian Popescu și-a revenit. Patronul a anunțat că singura lui bucurie a fost faptul că Bîrligea și „George” au jucat în același timp. De cealaltă parte, Vlad Chiricheș a dezamăgit prin faptul că nu a putut să alerge foarte mult, latifundiarul din Pipera mărturisind că veteranul „frâna jocul” echipei.

„Să vă spun ceva, și-a revenit George Popescu! El va fi un mare fotbalist! Am încredere mare în el. Văd cât de dezinvolt e cu mingea la picior. Și-a revenit și Politic, și-a revenit Bîrligea. O să vină Tănase, Olaru, asta e echipă!

„Chiricheș nu mai avea putere de alergat! Înfrâna jocul”

Bucuria mea de aseară asta a fost, Bîrligea să joace cu Popescu. M-am gândit că îi batem acolo și ne calificăm, apoi am dat 1-2, 2-2. Pe noi ne înfrâna Chiricheș. La el e vârsta, eu cred că poate încă… E vârsta și nu alerga. Când nu alergi, nu mai iei cele mai bune decizii.

Din cauza faptului că nu avea puterea de alergat, el lua mingea, o mai gâdila ca să iasă în relief tehnica lui. Era lent, mult prea lent și astfel că îl bloca și pe Șut. El știe să stea în teren, mingile sunt mai mult la el. El tot timpul, stând bine în teren, avea mingea la el, doar că nu mai juca ce trebuia să joace.

Dacă nu o să mai poată…. Eu cred că încă mai poate. Eu cred că pregătirea care a obosit echipa l-a obosit mai mult pe el, pentru că e mai în vârstă. Eu asta cred!”, a declarat Gigi Becali.

