Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Jucătorii care l-au dat pe spate pe Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Și-a revenit George Popescu, asta e echipă”. Cine frâna jocul

Gigi Becali a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care au fost jucătorii ce l-au impresionat în FCSB - Drita 3-2, din turul 3 UEFA Europa League.
Iulian Stoica
08.08.2025 | 13:18
Jucatorii care lau dat pe spate pe Gigi Becali dupa FCSB Drita 32 Sia revenit George Popescu asta e echipa Cine frana jocul
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, încântat de Octavian Popescu în FCSB - Drita. Sursă foto: Colaj Fanatik

FCSB s-a impus cu scorul de 3-2 în fața Dritei, în prima manșă din turul 3 UEFA Europa League. Octavian Popescu și Bîrligea au ieșit la rampă, iar Gigi Becali a ținut să puncteze ce jucători au făcut diferența, dar și cine a „frânat jocul”.

ADVERTISEMENT

Jucătorii care l-au dat pe spate pe Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2

În ciuda faptului că s-a impus cu scorul de 3-2, FCSB a fost condusă cu 0-2 la un moment dat de Drita. „Remontada” a fost anunțată de introducerea lui Malcom Edjouma, cel înlocuit fiind Vlad Chiricheș. Golurile au fost marcate de Bîrligea și Graovac, iar Octavian Popescu a amintit de zilele sale bune în tricoul roș-albaștrilor.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali s-a arătat bucuros de faptul că Octavian Popescu și-a revenit. Patronul a anunțat că singura lui bucurie a fost faptul că Bîrligea și „George” au jucat în același timp. De cealaltă parte, Vlad Chiricheș a dezamăgit prin faptul că nu a putut să alerge foarte mult, latifundiarul din Pipera mărturisind că veteranul „frâna jocul” echipei.

ADVERTISEMENT

„Să vă spun ceva, și-a revenit George Popescu! El va fi un mare fotbalist! Am încredere mare în el. Văd cât de dezinvolt e cu mingea la picior. Și-a revenit și Politic, și-a revenit Bîrligea. O să vină Tănase, Olaru, asta e echipă!

„Chiricheș nu mai avea putere de alergat! Înfrâna jocul”

Bucuria mea de aseară asta a fost, Bîrligea să joace cu Popescu. M-am gândit că îi batem acolo și ne calificăm, apoi am dat 1-2, 2-2. Pe noi ne înfrâna Chiricheș. La el e vârsta, eu cred că poate încă… E vârsta și nu alerga. Când nu alergi, nu mai iei cele mai bune decizii.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Din cauza faptului că nu avea puterea de alergat, el lua mingea, o mai gâdila ca să iasă în relief tehnica lui. Era lent, mult prea lent și astfel că îl bloca și pe Șut. El știe să stea în teren, mingile sunt mai mult la el. El tot timpul, stând bine în teren, avea mingea la el, doar că nu mai juca ce trebuia să joace.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România,...
Digisport.ro
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul

Dacă nu o să mai poată…. Eu cred că încă mai poate. Eu cred că pregătirea care a obosit echipa l-a obosit mai mult pe el, pentru că e mai în vârstă. Eu asta cred!”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, încântat de Octavian Popescu în FCSB - Drita

Gigi Becali, euforic după remontada din FCSB – Drita 3-2: „Vreau să câştigăm...
Fanatik
Gigi Becali, euforic după remontada din FCSB – Drita 3-2: „Vreau să câştigăm Europa League!”. Ce a simţit la 0-2 pentru kosovari. Exclusiv
Cristi Borcea, mesaj pentru Gigi Becali după ce a ratat Liga Campionilor: ”Mie...
Fanatik
Cristi Borcea, mesaj pentru Gigi Becali după ce a ratat Liga Campionilor: ”Mie mi-au scos inima la 42 de ani!”
Fanatik SuperLiga, vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Adio unui maestru!' Legendarul jurnalist a murit la 68 de ani, după ce...
iamsport.ro
'Adio unui maestru!' Legendarul jurnalist a murit la 68 de ani, după ce a scris pentru cele mai importante ziare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!